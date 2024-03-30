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МЧС уточнило данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе"

МЧС уточнило данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе" - 30.03.2024, ПРАЙМ

МЧС уточнило данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе"

При теракте в "Крокус сити холле" в Красногорске пострадали 695 человек, из них 144 человека погибли. Об этом сообщает ГУМЧС по Подмосковью. | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T12:51+0300

2024-03-30T12:51+0300

2024-03-30T12:51+0300

происшествия

крокус сити холл

пострадавшие

жертвы

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. При теракте в "Крокус сити холле" в Красногорске пострадали 695 человек, из них 144 человека погибли. Об этом сообщает ГУМЧС по Подмосковью."По состоянию на 06.00 30.03.2024 в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)", — сказано на сайте.Двадцать второго марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.МЧС России со ссылкой на данные Минздрава РФ ранее сообщило, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Глава Минздрава Михаил Мурашко 29 марта заявил, что еще один человек скончался в больнице. Таким образом, теракт унес жизни 144 человек.Список погибших опубликован на сайте ведомства, и информация корректируется по данным судебно-медицинской экспертизы.

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крокус сити холл, пострадавшие, жертвы