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МЧС уточнило данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе" - 30.03.2024, ПРАЙМ
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МЧС уточнило данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе"
МЧС уточнило данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе" - 30.03.2024, ПРАЙМ
МЧС уточнило данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе"
При теракте в "Крокус сити холле" в Красногорске пострадали 695 человек, из них 144 человека погибли. Об этом сообщает ГУМЧС по Подмосковью. | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T12:51+0300
2024-03-30T12:51+0300
происшествия
крокус сити холл
пострадавшие
жертвы
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. При теракте в "Крокус сити холле" в Красногорске пострадали 695 человек, из них 144 человека погибли. Об этом сообщает ГУМЧС по Подмосковью."По состоянию на 06.00 30.03.2024 в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)", — сказано на сайте.Двадцать второго марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.МЧС России со ссылкой на данные Минздрава РФ ранее сообщило, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Глава Минздрава Михаил Мурашко 29 марта заявил, что еще один человек скончался в больнице. Таким образом, теракт унес жизни 144 человек.Список погибших опубликован на сайте ведомства, и информация корректируется по данным судебно-медицинской экспертизы.
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крокус сити холл, пострадавшие, жертвы
Происшествия, Крокус сити холл, пострадавшие, жертвы
12:51 30.03.2024
 
МЧС уточнило данные по пострадавшим при теракте в "Крокусе"

МЧС: при теракте в "Крокусе" пострадали 695 человек, из них 144 погибли

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСтрельба в "Крокус Сити Холле" в Москве
Стрельба в Крокус Сити Холле в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. При теракте в "Крокус сити холле" в Красногорске пострадали 695 человек, из них 144 человека погибли. Об этом сообщает ГУМЧС по Подмосковью.
"По состоянию на 06.00 30.03.2024 в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)", — сказано на сайте.
Двадцать второго марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
МЧС России со ссылкой на данные Минздрава РФ ранее сообщило, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Глава Минздрава Михаил Мурашко 29 марта заявил, что еще один человек скончался в больнице. Таким образом, теракт унес жизни 144 человек.
Список погибших опубликован на сайте ведомства, и информация корректируется по данным судебно-медицинской экспертизы.
Стрельба в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
Спасшийся из "Крокуса" рассказал СМИ, как пробил стену и вывел людей
09:02
 
ПроисшествияКрокус сити холлпострадавшиежертвы
 
 
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