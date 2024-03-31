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Повышение пенсий, призыв и "сюрпризы" для водителей: что изменится с апреля

Повышение пенсий, призыв и "сюрпризы" для водителей: что изменится с апреля - 31.03.2024, ПРАЙМ

Повышение пенсий, призыв и "сюрпризы" для водителей: что изменится с апреля

Старт весеннего призыва, новые правила сдачи экзамена в ГИБДД, строгие требования к автошколам, повышенные пенсии и уточненные правила перепланировки квартир –... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T04:04+0300

2024-03-31T04:04+0300

2024-03-31T04:04+0300

статья

экономика рф

гибдд

призыв на военную службу

весенний призыв

эксклюзив

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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Старт весеннего призыва, новые правила сдачи экзамена в ГИБДД, строгие требования к автошколам, повышенные пенсии и уточненные правила перепланировки квартир – второй месяц весны готовит сразу несколько важных нововведений. Подробности в материале "Прайма".Индексация пенсийC 1 апреля социальные пенсии, в том числе по потере кормильца, а также по инвалидности вырастут на 7,5 процента. Индексация коснется 3,4 миллиона человек. Социальные пенсии выплачиваются гражданам, которым к моменту назначения не хватило необходимого трудового стажа и пенсионного коэффициента для назначения страховой пенсии по старости.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеС учетом индексации размер социальной пенсии составит 7689,83 рубля, а по инвалидности – в зависимости от категории получателя. Так, у детей-инвалидов и инвалидов первой группы с детства размер социальной пенсии составит 18455,42 рубля, у инвалидов второй группы с детства и первой группы - 15379,73 рубля, у инвалидов второй и третьей групп - 7689,83 и 6536,41 рубля соответственно.Апрельская индексация также затронет получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, размер выплат по которым зависит от размера социальной пенсии.“Повышение произойдет у военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военной травмы, членов семей погибших или умерших во время службы, у участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, бывших работников лётно-испытательного состава”, - перечислила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Важные детали весеннего призываВ начале апреля стартует и весенний призыв. Отправка со сборных пунктов запланирована на 15 апреля. С 16 апреля заработает "прямая телефонная линия" Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, где будут даны разъяснения по всем интересующим вопросам. Позже призыв начнётся только в отдельных районах Крайнего Севера и некоторых местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, из-за климатических особенностей территории.Срок службы составит 12 месяцев. С 1 января 2024 года верхний предел призывного возраста повышен до 30 лет. "Все призывники, состоявшие на воинском учёте и достигшие 27-летнего возраста до 1 января 2024 года, были в установленном порядке военными комиссариатами сняты с воинского учёта призывников и переданы в запас", - сообщил представитель Генштаба.В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах (ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области) военнослужащие направляться не будут. Призывники также не будут участвовать в выполнении задач специальной военной операции.В ходе осеннего призыва на службу было призвано 130 тысяч человек. Наиболее организованно мероприятия призыва прошли в республиках Бурятия и Северная Осетия. В рамках весенней призывной кампании в прошлом году, согласно указу президента РФ, в войска на срочную службу отправили 147 тысяч человек.1 января также вступил в силу подписанный в сентябре 2023 года президентом РФ указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от срочной службы для IT-специалистов до 30 лет.Получение прав и водительских удостоверенийИзменятся правила проведения экзаменов по вождению в ГИБДД. С одной стороны, процесс сдачи практики немного облегчили – увеличили количество штрафных баллов с пяти до семи. И расширили габариты для выполнения упражнения "разворот в ограниченном пространстве". Маневрировать можно будет в семиметровом коридоре, а не в пятиметровом.С другой стороны, процесс ужесточили – увеличив срок между попытками пересдачи. После трех подряд провалов предпринять следующую можно будет не раньше, чем через полгода, но не позднее девяти месяцев с последней попытки.Также с первого апреля запретят на один год допуск к сдаче экзаменов и (или) выдачу водительских удостоверений гражданам, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.Как подчеркивает руководитель практики разрешения дорожных споров Юридической компании "ШАГИ" Анна Канноева, ужесточение наказаний, а также правил сдачи экзаменов, в целом справедливо, однако может привести к появлению на дорогах лиц, не сдавших экзамен, но управляющих автомобилем. А это будет являться коррупциогенным фактором.А увеличение межэкзаменационного срока для многих водителей приведет к необходимости поддержания полученных навыков за счет дополнительного обучения в автошколах. “Это создаст дополнительную финансовую нагрузку на кандидатов в водители", - считает юрист.Изменения также коснутся учебных заведений, у которых необходимая материально-техническая база существует только на бумаге. Например, если у автошколы нет тренажеров или площадок. Ученики таких заведений не будут допускаться к сдаче экзамена на водительское удостоверение.Кроме того, с 1 апреля водителям, имеющим права иностранного образца, придется получать российские удостоверения. Езда с такими правами после окончания указанных сроков будет расцениваться инспекторами ГИБДД как езда без прав. За это правонарушение полагается штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.Перепланировка и перевод жилого помещения в нежилоеПроводит ремонт россиянам теперь тоже придется внимательнее. Вступающий в силу с 1 апреля закон о перепланировке жилых помещений расширяет правила применения этого понятия и меняет процедуру согласования, рассказала агентству “Прайм” заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.Главные изменения связаны с уточнением процедуры согласования. Собственник сначала заявляет в местную администрацию или Госжилинспекцию о желаемых изменениях, затем, если получает “добро”, проводит ремонт. После этого уведомляет орган, вынесший решение о перепланировке и прикладывает техплан помещения. В течение 30 дней приемочная комиссия проведет проверку и выдаст акт соответствия.“Затем уполномоченный орган самостоятельно передает все документы в Росреестр. И вот это основное отличие. Ведь ранее собственник сам обеспечивал сбор и передачу всех документов”, - пояснила Киракосян.За самовольные перепланировку и переустройство жилой собственности предусмотрена административная ответственность. Но штрафом дело не ограничится. Собственника можно через суд обязать привести помещение в первоначальное состояние.Штрафы за табак и ограничения для "наливаек"С апреля за нарушение требований к производству и обороту табачных изделий, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, будут предусмотрены административные штрафы до 1 миллиона рублей, а также конфискация изготовленных изделий, продукции, оборудования и сырья.П регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.Кроме того, с апреля тменяется двойное взимание налога на добавленную стоимость при перепродаже автомобилей и мотоциклов с пробегом между дилерскими центрами. Теперь при некоторых условиях налоговая база по НДС будет определяться как разница между ценой продажи с учетом НДС и покупной ценой.Также изменится штраф для авиаперевозчиков за просрочку доставки пассажира, багажа или груза. Он увеличится примерно в четыре раза и составит 100 рублей за каждый час просрочки, но не более чем 50 процентов провозной платы. Исключение — обстоятельства, не зависящие от перевозчика. Пассажир также вправе потребовать возмещения убытков сверх штрафа.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

экономика рф, гибдд, призыв на военную службу, весенний призыв, эксклюзив