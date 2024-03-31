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Израиль предложил ООН расформировать БАПОР, пишет СМИ
Израиль предложил ООН расформировать БАПОР, пишет СМИ - 31.03.2024, ПРАЙМ
Израиль предложил ООН расформировать БАПОР, пишет СМИ
Израиль предложил ООН расформировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), пишет газета Guardian со... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T23:46+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Израиль предложил ООН расформировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), пишет газета Guardian со ссылкой на источники в ООН. Созданное в 1949 году для помощи палестинским беженцам Ближневосточное агентство ООН оказалось под пристальным вниманием после того, как Израиль обвинил около 12 его сотрудников в причастности к нападению ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Многие страны после этого приостановили выделение помощи агентству, хотя ООН заявила, что Израиль не предоставил ей никаких доказательств. ООН начала расследование. "Израиль выдвинул к ООН предложение расформировать БАПОР… и перевести его сотрудников в другое агентство", — сообщает газета. Guardian уточняет, что по мнению работников ООН, палестинцы доверяют только БАПОР, поэтому расформирование организации может иметь последствия.В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.
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бапор, израиль, оон
Израиль предложил ООН расформировать БАПОР, пишет СМИ
The Guardian: Израиль предложил ООН расформировать БАПОР
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Израиль предложил ООН расформировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), пишет газета Guardian со ссылкой на источники в ООН.
Созданное в 1949 году для помощи палестинским беженцам Ближневосточное агентство ООН оказалось под пристальным вниманием после того, как Израиль обвинил около 12 его сотрудников в причастности к нападению ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Многие страны после этого приостановили выделение помощи агентству, хотя ООН заявила, что Израиль не предоставил ей никаких доказательств. ООН начала расследование.
"Израиль выдвинул к ООН предложение расформировать БАПОР… и перевести его сотрудников в другое агентство", — сообщает газета.
Guardian уточняет, что по мнению работников ООН, палестинцы доверяют только БАПОР, поэтому расформирование организации может иметь последствия.
Несколько стран Персидского залива готовы признать Израиль, заявил Байден
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.