https://1prime.ru/20240331/bespilotniki-846897532.html

Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ярославской областью

Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ярославской областью - 31.03.2024, ПРАЙМ

Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ярославской областью

Средства противовоздушной обороны России сбили три украинских беспилотника над Ярославской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T07:41+0300

2024-03-31T07:41+0300

2024-03-31T07:41+0300

происшествия

ярославская область

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Средства противовоздушной обороны России сбили три украинских беспилотника над Ярославской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 31 марта "около 06.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации"."Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ярославской области", — отмечается в сообщении.

https://1prime.ru/20240327/bespilotnik-846793945.html

ярославская область

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ярославская область