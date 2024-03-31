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Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ярославской областью
Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ярославской областью - 31.03.2024, ПРАЙМ
Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ярославской областью
Средства противовоздушной обороны России сбили три украинских беспилотника над Ярославской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T07:41+0300
2024-03-31T07:41+0300
2024-03-31T07:41+0300
происшествия
ярославская область
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Средства противовоздушной обороны России сбили три украинских беспилотника над Ярославской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 31 марта "около 06.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации"."Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ярославской области", — отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/20240327/bespilotnik-846793945.html
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ярославская область
Происшествия, Ярославская область
Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ярославской областью
Минобороны: над Ярославской областью сбиты три беспилотника
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Средства противовоздушной обороны России сбили три украинских беспилотника над Ярославской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 31 марта "около 06.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ярославской области", — отмечается в сообщении.
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