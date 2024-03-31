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Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ярославской областью - 31.03.2024, ПРАЙМ
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Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ярославской областью
Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ярославской областью - 31.03.2024, ПРАЙМ
Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ярославской областью
Средства противовоздушной обороны России сбили три украинских беспилотника над Ярославской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T07:41+0300
2024-03-31T07:41+0300
происшествия
ярославская область
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Средства противовоздушной обороны России сбили три украинских беспилотника над Ярославской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 31 марта "около 06.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации"."Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ярославской области", — отмечается в сообщении.
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ярославская область
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ярославская область
Происшествия, Ярославская область
07:41 31.03.2024
 
Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ярославской областью

Минобороны: над Ярославской областью сбиты три беспилотника

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" в зоне СВО
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Средства противовоздушной обороны России сбили три украинских беспилотника над Ярославской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 31 марта "около 06.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ярославской области", — отмечается в сообщении.
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