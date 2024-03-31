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Захарова пригрозила заменой французских товаров на российские аналоги

Захарова пригрозила заменой французских товаров на российские аналоги - 31.03.2024, ПРАЙМ

Захарова пригрозила заменой французских товаров на российские аналоги

Представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила заменой французских товаров на российские аналоги из-за резких заявлений мэра Парижа Анн Идальго. | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T11:15+0300

2024-03-31T11:15+0300

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политика

мария захарова

франция

спорт

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила заменой французских товаров на российские аналоги из-за резких заявлений мэра Парижа Анн Идальго. Ранее Идальго сказала, что российским и белорусским атлетам не будут рады в Париже. "Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что "ей будут не рады"? Пока французские товары не маркируются наклейками "нам не рады в Москве", но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут", — написала Захарова в своем Telegram-канале и добавила, что "еще одно такое заявление" и представители французского бизнеса вслед за фермерами будут брать штурмом парижскую мэрию, так как в России огромный выбор того, чем некоторые французские товары можно заменить.

https://1prime.ru/20240330/uchebnik-846888061.html

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мария захарова, франция, спорт