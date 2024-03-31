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"Бутербродекс" в первой половине марта снизился на 1,1 пункта - 31.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240331/buterbrodeks-846899645.html
"Бутербродекс" в первой половине марта снизился на 1,1 пункта
"Бутербродекс" в первой половине марта снизился на 1,1 пункта - 31.03.2024, ПРАЙМ
"Бутербродекс" в первой половине марта снизился на 1,1 пункта
"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине марта снизился на... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T10:10+0300
2024-03-31T10:10+0300
экономика
бутербродекс
экономика рф
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине марта снизился на 1,1 пункта и составил 133,1 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. Так, с 1 по 15 марта средний чек вырос по ветчине (на 4,5%, до 207 рублей) и сахару (на 1,6%, до 62 рублей). Снизился он по огурцам (на 12,4%, до 184 рублей) и кофе (на 1,5%, до 198 рублей). На прежнем уровне средний чек остался по батону (40 рублей), сливочному маслу (166 рублей) и сыру (204 рубля). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом снизился на 1,1 пункта - до 133,1 пункта. Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что благодаря повышению продуктовой конкуренции рост цен на полумесячных отрезках не ощущается. Ситуация с индексом на данный момент, по их мнению, также отражает определенное снижение потребительских расходов по сравнению с предыдущим периодом.
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бутербродекс, экономика рф
Экономика, Бутербродекс, экономика РФ
10:10 31.03.2024
 
"Бутербродекс" в первой половине марта снизился на 1,1 пункта

"Бутербродекс" в первой половине марта снизился на 1,1 пункта, до 133,1 пункта

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПриготовление бутербродов
Приготовление бутербродов - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине марта снизился на 1,1 пункта и составил 133,1 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
Так, с 1 по 15 марта средний чек вырос по ветчине (на 4,5%, до 207 рублей) и сахару (на 1,6%, до 62 рублей). Снизился он по огурцам (на 12,4%, до 184 рублей) и кофе (на 1,5%, до 198 рублей). На прежнем уровне средний чек остался по батону (40 рублей), сливочному маслу (166 рублей) и сыру (204 рубля).
Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом снизился на 1,1 пункта - до 133,1 пункта.
Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что благодаря повышению продуктовой конкуренции рост цен на полумесячных отрезках не ощущается. Ситуация с индексом на данный момент, по их мнению, также отражает определенное снижение потребительских расходов по сравнению с предыдущим периодом.
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