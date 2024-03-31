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Число рейсов в Россию может вырасти, заявили в Египте - 31.03.2024, ПРАЙМ
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Число рейсов в Россию может вырасти, заявили в Египте
Число рейсов в Россию может вырасти, заявили в Египте - 31.03.2024, ПРАЙМ
Число рейсов в Россию может вырасти, заявили в Египте
Египет обсуждает с авиалиниями вопрос увеличения количества рейсов в Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие российские города, заявил РИА Новости глава... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T06:34+0300
2024-03-31T06:34+0300
экономика
египет
туризм
авиаперевозки
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Египет обсуждает с авиалиниями вопрос увеличения количества рейсов в Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие российские города, заявил РИА Новости глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади. "Казань, Екатеринбург, Новосибирск. Столько городов, сколько получится. Это зависит только от того, какие самолеты будут доступны", - сказал он. По его словам, на данный момент Каир ведет переговоры с российскими, турецкими и другими авиалиниями для решения вопроса увеличения пассажиропотока с Россией. "Если мы увеличим количество рейсов, особенно с разными российскими городами, число туристов увеличится примерно на 2,5-3 миллиона в год", - отметил собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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египет, туризм, авиаперевозки
Экономика, ЕГИПЕТ, Туризм, авиаперевозки
06:34 31.03.2024
 
Число рейсов в Россию может вырасти, заявили в Египте

Управление туризма Египта: число рейсов в Казань, Екатеринбург и Новосибирск может вырасти

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет в небе над аэропортом Домодедово.
Самолет в небе над аэропортом Домодедово. - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Египет обсуждает с авиалиниями вопрос увеличения количества рейсов в Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие российские города, заявил РИА Новости глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади.
"Казань, Екатеринбург, Новосибирск. Столько городов, сколько получится. Это зависит только от того, какие самолеты будут доступны", - сказал он.
По его словам, на данный момент Каир ведет переговоры с российскими, турецкими и другими авиалиниями для решения вопроса увеличения пассажиропотока с Россией.
"Если мы увеличим количество рейсов, особенно с разными российскими городами, число туристов увеличится примерно на 2,5-3 миллиона в год", - отметил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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