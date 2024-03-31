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Белоруссия планирует в августе-сентябре выпуск электромобилей - 31.03.2024, ПРАЙМ
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Белоруссия планирует в августе-сентябре выпуск электромобилей
Белоруссия планирует в августе-сентябре выпуск электромобилей - 31.03.2024, ПРАЙМ
Белоруссия планирует в августе-сентябре выпуск электромобилей
Белоруссия планирует в августе-сентябре выпустить опытную партию собственных электромобилей, а после их испытаний к концу текущего года перейти к серийному... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T22:43+0300
2024-03-31T22:44+0300
белоруссия
электромобили
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МИНСК, 31 мар – ПРАЙМ. Белоруссия планирует в августе-сентябре выпустить опытную партию собственных электромобилей, а после их испытаний к концу текущего года перейти к серийному производства, сообщил заместитель премьер-министра республики Петр Пархомчик. "Утверждена комплексная программа по выпуску опытно-промышленной партии белорусских электромобилей в количестве пяти штук. Нет никаких сомнений, что поставленная задача будет выполнена в установленные сроки. Планируем в августе-сентябре завершить производство этих пяти легковых электромобилей", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1". Пархомчик добавил, что далее запланирован период пробной эксплуатации и испытаний. "И к концу года планируем подойти к серийному производству",- сказал он. Пархомчик добавил, что параллельно на предприятиях министерства промышленности запланировано освоение производства всей компонентной базы для белорусских электромобилей. По его словам, определены конкретные заводы, которые сегодня уже готовятся к выпуску необходимой компонентной базы.
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белоруссия, электромобили
БЕЛОРУССИЯ, электромобили
22:43 31.03.2024 (обновлено: 22:44 31.03.2024)
 
Белоруссия планирует в августе-сентябре выпуск электромобилей

Белоруссия планирует в августе-сентябре выпустить опытную партию электромобилей

© Unsplash/Andrew RobertsЭлектромобиль, зарядка
Электромобиль, зарядка
© Unsplash/Andrew Roberts
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МИНСК, 31 мар – ПРАЙМ. Белоруссия планирует в августе-сентябре выпустить опытную партию собственных электромобилей, а после их испытаний к концу текущего года перейти к серийному производства, сообщил заместитель премьер-министра республики Петр Пархомчик.
"Утверждена комплексная программа по выпуску опытно-промышленной партии белорусских электромобилей в количестве пяти штук. Нет никаких сомнений, что поставленная задача будет выполнена в установленные сроки. Планируем в августе-сентябре завершить производство этих пяти легковых электромобилей", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Пархомчик добавил, что далее запланирован период пробной эксплуатации и испытаний. "И к концу года планируем подойти к серийному производству",- сказал он.
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Пархомчик добавил, что параллельно на предприятиях министерства промышленности запланировано освоение производства всей компонентной базы для белорусских электромобилей. По его словам, определены конкретные заводы, которые сегодня уже готовятся к выпуску необходимой компонентной базы.
 
БЕЛОРУССИЯэлектромобили
 
 
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