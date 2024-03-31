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"Уничтожают нас". Французские фермеры оценили последствия санкций против РФ

"Уничтожают нас". Французские фермеры оценили последствия санкций против РФ - 31.03.2024, ПРАЙМ

"Уничтожают нас". Французские фермеры оценили последствия санкций против РФ

Французские фермеры жалуются, что украинский конфликт их уничтожает. Об этом пишет американское издание New York Times. | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T12:12+0300

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экономика

франция

фермеры

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Французские фермеры жалуются, что украинский конфликт их уничтожает. Об этом пишет американское издание New York Times. "В начале войны, в 2022 году, наш министр экономики (Брюно Ле Мэр — ред.) сказал, что мы собираемся уничтожить Россию экономически. Что ж, именно война России на Украине уничтожает нас", — сообщил журналистам французский владелец фермы Фабрис Моннери. Глава ведущего профсоюза фермеров Франции FNSEA Арно Руссо заявил изданию, что нет смысла говорить о позволяющих сохранить экологию методах ведения сельского хозяйства, если фермеры не могут зарабатывать на жизнь. Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил о подготовке к лету нового законопроекта о гарантиях справедливого ценообразования на французскую сельхозпродукцию. Ранее французские власти пообещали усилить контроль за соблюдением закона Egalim, обязывающего дистрибьюторов предлагать справедливую цену на фермерскую продукцию. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Они блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

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франция, фермеры