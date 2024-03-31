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ОАК возобновила летные испытания пассажирского Ил-114-300

ОАК возобновила летные испытания пассажирского Ил-114-300 - 31.03.2024, ПРАЙМ

ОАК возобновила летные испытания пассажирского Ил-114-300

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) вновь запустила программу летных испытаний пассажирского лайнера Ил-114-300. Об этом сказано в сообщении... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T12:44+0300

2024-03-31T12:44+0300

2024-03-31T12:44+0300

экономика

оак

ил-114-300

летные испытания

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) вновь запустила программу летных испытаний пассажирского лайнера Ил-114-300. Об этом сказано в сообщении "Ростеха". "Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") возобновила программу летных испытаний Ил-114-300, в рамках которой второй опытный самолет совершил первый полет с аэродрома филиала ПАО "ОАК" - ЛАЗ им. П.А. Воронина", — заявили в "Ростехе". Отмечается, что полет длился 40 минут и проходил на высотах до 900 м и на скоростях до 230 км/час. В ходе испытаний выполнялась проверка устойчивости и управляемости воздушного судна, а также стабильная работа российских систем и оборудования. Все прошло штатно, системы и оборудование работали исправно, программа полета выполнена полностью, подчеркнули в госкорпорации.

https://1prime.ru/20240323/boeing-846648577.html

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оак, ил-114-300, летные испытания