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Двоих террористов заблокировали в доме в Каспийске, сообщили СМИ - 31.03.2024, ПРАЙМ
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Двоих террористов заблокировали в доме в Каспийске, сообщили СМИ
Двоих террористов заблокировали в доме в Каспийске, сообщили СМИ - 31.03.2024, ПРАЙМ
Двоих террористов заблокировали в доме в Каспийске, сообщили СМИ
Двух террористов заблокировали в квартире в одном из домов Каспийска в Дагестане. Об этом сообщил агентству РИА Новости источник в силовых структурах... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T08:58+0300
2024-03-31T08:58+0300
происшествия
каспийск
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МАХАЧКАЛА, 31 мар - ПРАЙМ. Двух террористов заблокировали в квартире в одном из домов Каспийска в Дагестане. Об этом сообщил агентству РИА Новости источник в силовых структурах республики. "В Каспийске, в квартире в доме на Ахмедхана Султана, заблокированы двое террористов. Дом оцеплен", — сказал он.В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе, где обнаружили преступников, введен правовой режим контртеррористической операции.
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ПРАЙМ
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каспийск, режим кто
Происшествия, Каспийск, режим КТО
08:58 31.03.2024
 
Двоих террористов заблокировали в доме в Каспийске, сообщили СМИ

РИА Новости: два террориста заблокированы в квартире в одном из домов Каспийска

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Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МАХАЧКАЛА, 31 мар - ПРАЙМ. Двух террористов заблокировали в квартире в одном из домов Каспийска в Дагестане. Об этом сообщил агентству РИА Новости источник в силовых структурах республики.
"В Каспийске, в квартире в доме на Ахмедхана Султана, заблокированы двое террористов. Дом оцеплен", — сказал он.
В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе, где обнаружили преступников, введен правовой режим контртеррористической операции.
 
ПроисшествияКаспийскрежим КТО
 
 
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