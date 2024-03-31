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Двоих террористов заблокировали в доме в Каспийске, сообщили СМИ

Двоих террористов заблокировали в доме в Каспийске, сообщили СМИ - 31.03.2024, ПРАЙМ

Двоих террористов заблокировали в доме в Каспийске, сообщили СМИ

Двух террористов заблокировали в квартире в одном из домов Каспийска в Дагестане. Об этом сообщил агентству РИА Новости источник в силовых структурах... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T08:58+0300

2024-03-31T08:58+0300

2024-03-31T08:58+0300

происшествия

каспийск

режим кто

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МАХАЧКАЛА, 31 мар - ПРАЙМ. Двух террористов заблокировали в квартире в одном из домов Каспийска в Дагестане. Об этом сообщил агентству РИА Новости источник в силовых структурах республики. "В Каспийске, в квартире в доме на Ахмедхана Султана, заблокированы двое террористов. Дом оцеплен", — сказал он.В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе, где обнаружили преступников, введен правовой режим контртеррористической операции.

каспийск

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каспийск, режим кто