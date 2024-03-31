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Британцы тренируют хаски для противостояния с Россией в Арктике, пишет СМИ - 31.03.2024, ПРАЙМ
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Британцы тренируют хаски для противостояния с Россией в Арктике, пишет СМИ
Британцы тренируют хаски для противостояния с Россией в Арктике, пишет СМИ - 31.03.2024, ПРАЙМ
Британцы тренируют хаски для противостояния с Россией в Арктике, пишет СМИ
Военнослужащие в Великобритании тренируют хаски на случай противостояния с Россией в Арктике, сообщает издание Daily Mail. | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T20:23+0300
2024-03-31T20:23+0300
великобритания
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Военнослужащие в Великобритании тренируют хаски на случай противостояния с Россией в Арктике, сообщает издание Daily Mail.Как отмечает Daily Mail, был создан отряд Whisky Squadron. Он используют эту породу собак и отвечает за работу в условиях экстремального арктического холода. Whisky Squadron находится в составе ВМС Британии."Элитные британские подразделения опробовали использование собак для снабжения боеприпасами и продовольствием войск, действующих глубоко в тылу противника за Полярным кругом", — пишут журналисты издания. Daily Mail отметило, что британский отряд совместно с норвежской организацией Riverland Husky изучал основы выживания и боевых действий в Арктике, включая умение кататься на лыжах, неся при этом тяжелые грузы с припасами. Также они измерили расстояние, которое хаски могут преодолеть, и проверили их скорость и выносливость.Тренировки имели место из-за предположений, что Великобритания не выстоит в случае войны с Россией.Ранее об этом писало издание Telegraph со ссылкой на бывших и действующих британских военных чиновников.
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великобритания
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
20:23 31.03.2024
 
Британцы тренируют хаски для противостояния с Россией в Арктике, пишет СМИ

Daily Mail: британцы тренируют хаски для возможного противостояния с Россией в Арктике

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСобака породы сибирский хаски
Собака породы сибирский хаски - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Военнослужащие в Великобритании тренируют хаски на случай противостояния с Россией в Арктике, сообщает издание Daily Mail.
Как отмечает Daily Mail, был создан отряд Whisky Squadron. Он используют эту породу собак и отвечает за работу в условиях экстремального арктического холода. Whisky Squadron находится в составе ВМС Британии.
"Элитные британские подразделения опробовали использование собак для снабжения боеприпасами и продовольствием войск, действующих глубоко в тылу противника за Полярным кругом", — пишут журналисты издания.
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Вчера, 20:31
Daily Mail отметило, что британский отряд совместно с норвежской организацией Riverland Husky изучал основы выживания и боевых действий в Арктике, включая умение кататься на лыжах, неся при этом тяжелые грузы с припасами. Также они измерили расстояние, которое хаски могут преодолеть, и проверили их скорость и выносливость.
Тренировки имели место из-за предположений, что Великобритания не выстоит в случае войны с Россией.
Ранее об этом писало издание Telegraph со ссылкой на бывших и действующих британских военных чиновников.
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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