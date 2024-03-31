https://1prime.ru/20240331/kiber-846904713.html

В Германии заявили о неготовности противостоять киберугрозам

В Германии заявили о неготовности противостоять киберугрозам - 31.03.2024, ПРАЙМ

В Германии заявили о неготовности противостоять киберугрозам

Глава Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI) Германии Клаудиа Платтнер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel заявила, что страна на... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T18:21+0300

2024-03-31T18:21+0300

2024-03-31T18:21+0300

германия

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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Глава Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI) Германии Клаудиа Платтнер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel заявила, что страна на текущий момент "не готова противостоять киберугрозам". В интервью Платтнер отметила, что для предотвращения кибератак власти должны "действовать с первой секунды" и представлять общую картину ситуации. "При необходимости нужно созвать кризисные группы и объединить возможности федерального правительства и властей федеральных земель. Ко всему этому мы сегодня не готовы, такая координация друг с другом не отработана", - сказала Платтнер в интервью изданию. Глава ведомства также подчеркнула, что не должно быть необходимости звонить друг другу 16 раз, чтобы узнать, "что и в какой федеральной земле происходит". "Нет... структур, которые гарантировали бы нашу способность координировать свои действия в условиях такого кризиса", - пояснила изданию Платтнер, заявив, что их "абсолютно необходимо" создать. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.

https://1prime.ru/20240330/germaniya-846888335.html

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германия