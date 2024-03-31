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Китай с станет крупнейшей экономикой мира к 2035 году, считают ученые

Китай с станет крупнейшей экономикой мира к 2035 году, считают ученые - 31.03.2024, ПРАЙМ

Китай с станет крупнейшей экономикой мира к 2035 году, считают ученые

Существует высокая вероятность того, что Китай станет крупнейшей экономикой мира, а его ВВП превысит ВВП США примерно к 2035 году, говорится в докладе,... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T14:12+0300

2024-03-31T14:12+0300

2024-03-31T14:12+0300

экономика

китай

экономика китая

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ПЕКИН, 31 мар - ПРАЙМ. Существует высокая вероятность того, что Китай станет крупнейшей экономикой мира, а его ВВП превысит ВВП США примерно к 2035 году, говорится в докладе, совместно разработанном исследователями Китая, России, США и Канады. Доклад "Капитализация процентов: высококачественное развитие Китая и прогноз на 2035 год" был совместно разработан исследователями Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете, Центра китайско-американского сотрудничества при Денверском университете, общероссийской общественной организации "Вольное экономическое общество России", Группы геополитических и экономических исследований при канадском Манитобском университете, Экономическим и культурным советом Индии и Китая. Презентация доклада состоялась в воскресенье в Китайском народном университете. "Исходя из того, что экономический рост в Китае выше, чем в США, а также из постоянного признания юаня, растущей интернационализации юаня и долгосрочной конкуренции юаня и доллара США, ожидается, что Китай обгонит США в качестве крупнейшей экономики мира примерно в 2035 году с высокой вероятностью, при условии, что в ближайшие несколько лет она сохранит рост ВВП на уровне около 5% в год в ближайшие несколько лет и, по крайней мере, на 4% до 2035 года", - говорится в докладе. При этом, отмечают авторы доклада, развивающиеся страны в будущем станут основным двигателем глобального экономического роста, и их высокие темпы роста могут удвоить мировой ВВП в следующем десятилетии.Кроме того, в документе сказано, что Китай станет ключевой силой в поддержании международной безопасности к 2035 году, его лидерство значительно снизит риск крупных войн в 21-м веке.Как отмечают авторы доклада, говоря о перспективах развития КНР до 2035 года, "Китай, руководствуясь инициативой в области глобальной безопасности и другими принципами, станет ключевой силой в поддержании международной безопасности и содействии мирному развитию в мировой политике и экономике"."Китай будет работать над тем, чтобы в мире не было крупномасштабных войн, а также над тем, чтобы не оказаться втянутым в какие-либо региональные мелкомасштабные конфликты", - говорится в докладе.Кроме того, отмечается, что лидерство Китая значительно снизит риск крупномасштабных войн в 21 веке, "что позволит Китаю оставаться в стороне от водоворота региональных споров и конфликтов".

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китай, экономика китая