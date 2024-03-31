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Эксперты раскрыли, насколько увеличится средний класс в Китае к 2035 году

Эксперты раскрыли, насколько увеличится средний класс в Китае к 2035 году - 31.03.2024, ПРАЙМ

Эксперты раскрыли, насколько увеличится средний класс в Китае к 2035 году

Доля населения Китая со средним уровнем дохода увеличится с нынешней одной трети до почти половины к 2035 году, а располагаемый доход на душу населения может... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T17:42+0300

2024-03-31T17:42+0300

2024-03-31T17:42+0300

китай

средний класс

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ПЕКИН, 31 мар - ПРАЙМ. Доля населения Китая со средним уровнем дохода увеличится с нынешней одной трети до почти половины к 2035 году, а располагаемый доход на душу населения может удвоиться, говорится в докладе, совместно разработанном исследователями Китая, России, США и Канады. Доклад "Капитализация процентов: высококачественное развитие Китая и прогноз на 2035 год" был совместно разработан исследователями Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете, Центра китайско-американского сотрудничества при Денверском университете, общероссийской общественной организации "Вольное экономическое общество России", Группы геополитических и экономических исследований при канадском Манитобском университете, Экономическим и культурным советом Индии и Китая. Презентация доклада состоялась 31 марта в Китайском народном университете. "Доля населения со средним уровнем дохода увеличится с одной трети почти до половины", - говорится в докладе. Уточняется, что средним классом считаются люди, чье потребление на душу населения составляет от 10 до 100 долларов в день в постоянных ценах 2005 года. "Ожидается, что к 2035 году численность населения со средним уровнем дохода (в Китае - ред.) увеличится с 400 миллионов до более чем 700 миллионов человек", - говорится в докладе. Кроме того, авторы доклада отмечают, что располагаемый доход на душу населения в Китае может к 2035 году удвоиться по сравнению с 2023 годом. "Если темпы роста располагаемого дохода на душу населения в Китае удастся сохранить на уровне 5-6,5%, то в 2035 году он будет в 1,7-2 раза больше, чем в 2023 году", - отмечается в докладе. Кроме того, авторы доклада убеждены, что к 2035 году вырастет международная покупательная способность юаня.

https://1prime.ru/20240331/kitay-846902625.html

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китай, средний класс