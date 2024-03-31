https://1prime.ru/20240331/kitay-846904546.html
Эксперты раскрыли, насколько увеличится средний класс в Китае к 2035 году
Эксперты раскрыли, насколько увеличится средний класс в Китае к 2035 году - 31.03.2024, ПРАЙМ
Эксперты раскрыли, насколько увеличится средний класс в Китае к 2035 году
Доля населения Китая со средним уровнем дохода увеличится с нынешней одной трети до почти половины к 2035 году, а располагаемый доход на душу населения может... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T17:42+0300
2024-03-31T17:42+0300
2024-03-31T17:42+0300
китай
средний класс
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_762c74940289b9e8b336a6fba2081edf.jpg
ПЕКИН, 31 мар - ПРАЙМ. Доля населения Китая со средним уровнем дохода увеличится с нынешней одной трети до почти половины к 2035 году, а располагаемый доход на душу населения может удвоиться, говорится в докладе, совместно разработанном исследователями Китая, России, США и Канады. Доклад "Капитализация процентов: высококачественное развитие Китая и прогноз на 2035 год" был совместно разработан исследователями Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете, Центра китайско-американского сотрудничества при Денверском университете, общероссийской общественной организации "Вольное экономическое общество России", Группы геополитических и экономических исследований при канадском Манитобском университете, Экономическим и культурным советом Индии и Китая. Презентация доклада состоялась 31 марта в Китайском народном университете. "Доля населения со средним уровнем дохода увеличится с одной трети почти до половины", - говорится в докладе. Уточняется, что средним классом считаются люди, чье потребление на душу населения составляет от 10 до 100 долларов в день в постоянных ценах 2005 года. "Ожидается, что к 2035 году численность населения со средним уровнем дохода (в Китае - ред.) увеличится с 400 миллионов до более чем 700 миллионов человек", - говорится в докладе. Кроме того, авторы доклада отмечают, что располагаемый доход на душу населения в Китае может к 2035 году удвоиться по сравнению с 2023 годом. "Если темпы роста располагаемого дохода на душу населения в Китае удастся сохранить на уровне 5-6,5%, то в 2035 году он будет в 1,7-2 раза больше, чем в 2023 году", - отмечается в докладе. Кроме того, авторы доклада убеждены, что к 2035 году вырастет международная покупательная способность юаня.
https://1prime.ru/20240331/kitay-846902625.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_148a859da8de92be198adbb7b4cc19df.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, средний класс
Эксперты раскрыли, насколько увеличится средний класс в Китае к 2035 году
Эксперты: средний класс в КНР увеличится с трети до почти половины населения к 2035 году
ПЕКИН, 31 мар - ПРАЙМ. Доля населения Китая со средним уровнем дохода увеличится с нынешней одной трети до почти половины к 2035 году, а располагаемый доход на душу населения может удвоиться, говорится в докладе, совместно разработанном исследователями Китая, России, США и Канады.
Доклад "Капитализация процентов: высококачественное развитие Китая и прогноз на 2035 год" был совместно разработан исследователями Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете, Центра китайско-американского сотрудничества при Денверском университете, общероссийской общественной организации "Вольное экономическое общество России", Группы геополитических и экономических исследований при канадском Манитобском университете, Экономическим и культурным советом Индии и Китая. Презентация доклада состоялась 31 марта в Китайском народном университете.
"Доля населения со средним уровнем дохода увеличится с одной трети почти до половины", - говорится в докладе.
Китай станет крупнейшей экономикой мира к 2035 году, считают ученые
Уточняется, что средним классом считаются люди, чье потребление на душу населения составляет от 10 до 100 долларов в день в постоянных ценах 2005 года.
"Ожидается, что к 2035 году численность населения со средним уровнем дохода (в Китае - ред.) увеличится с 400 миллионов до более чем 700 миллионов человек", - говорится в докладе.
Кроме того, авторы доклада отмечают, что располагаемый доход на душу населения в Китае может к 2035 году удвоиться по сравнению с 2023 годом.
"Если темпы роста располагаемого дохода на душу населения в Китае удастся сохранить на уровне 5-6,5%, то в 2035 году он будет в 1,7-2 раза больше, чем в 2023 году", - отмечается в докладе.
Кроме того, авторы доклада убеждены, что к 2035 году вырастет международная покупательная способность юаня.