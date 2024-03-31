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Спецназ заблокировал террористов в Махачкале и Каспийске, введен режим КТО

Спецназ заблокировал террористов в Махачкале и Каспийске, введен режим КТО - 31.03.2024, ПРАЙМ

Спецназ заблокировал террористов в Махачкале и Каспийске, введен режим КТО

В нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска спецназ ФСБ заблокировал террористов. Действует режим контртеррористической операции. Об этом... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T06:59+0300

2024-03-31T06:59+0300

2024-03-31T07:19+0300

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. В нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска спецназ ФСБ заблокировал террористов. Действует режим контртеррористической операции. Об этом сказано в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК). "В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В целях обеспечения безопасности граждан в районе обнаружения преступников начальником регионального управления ФСБ введен правовой режим КТО", — говорится в сообщении. Отмечается, что жителей прилегающих домов эвакуировали, работу сил правопорядка координирует оперштаб НАК. "О ходе развития обстановки будет сообщено дополнительно", — говорится в релизе.Глава Махачкалы Юсуп Умамов в своем Telegram-канале также сообщил о введении режима КТО в пределах Ленинского, Советского районов Махачкалы и города Каспийска. Он уточнил, что в период действия данного режима до особого распоряжения будут приниматься специальные меры и временные ограничения.

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