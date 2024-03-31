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Названы страны, в которые россияне чаще всего выбирают летние туры

Названы страны, в которые россияне чаще всего выбирают летние туры - 31.03.2024, ПРАЙМ

Названы страны, в которые россияне чаще всего выбирают летние туры

Порядка 60% забронированных на сегодняшний день россиянами туристических путевок в зарубежные страны на лето приходятся на Турцию, за ней следует Абхазия,... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T11:35+0300

2024-03-31T11:35+0300

2024-03-31T11:35+0300

экономика

туризм

летний отпуск

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Порядка 60% забронированных на сегодняшний день россиянами туристических путевок в зарубежные страны на лето приходятся на Турцию, за ней следует Абхазия, рассказали РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata, основываясь на собственных данных. "Самым популярным направлением на лето стала Турция. 60% путешественников, забронировавших туры на летний сезон через агрегатор, предпочли эту страну. Интересно отметить, что это не только востребованное направление, но и самое дорогое. Средний чек составляет 275 тысяч рублей. В прошлом году Турция тоже была на верхней строчке рейтинга, но ее результат был ниже – 45%, а средний чек – 222 тысячи рублей", - процитировали в сервисе директора по маркетингу Олега Козырева. На втором месте два года подряд располагается Абхазия, но она потеряла своих поклонников: ее доля снизилась до 7% с 12% годом ранее, сообщили в сервисе. "Цена на отдых у Черного моря, наоборот, выросла со 101 тысячи рублей до 138 тысяч", - уточнили в Travelata. По данным аналитиков, в предпочтениях россиян на лето сохранил позицию и Египет, он даже немного подрос в доле – до 6% с 5%. Средняя цена путешествия на Красное море выросла до 223 тысяч рублей со 194 тысяч. На четвертом месте ОАЭ (3%) со средним чеком в 227 тысяч рублей, указали в Travelata. "А вот пятую строчку среди направлений для отдыха этим летом занял Таиланд (2%). В прошлом году на этой позиции была Куба (2%). Средний чек поездки в Юго-Восточную Азию составляет 244 тысячи рублей", - заключили в компании.

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туризм, летний отпуск