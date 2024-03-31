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В Египте заявили об отсутствии проблем с оплатой отдыха для россиян

В Египте заявили об отсутствии проблем с оплатой отдыха для россиян - 31.03.2024, ПРАЙМ

В Египте заявили об отсутствии проблем с оплатой отдыха для россиян

На египетских курортах нет проблем с оплатой отдыха, гостиниц и экскурсий для россиян, заявил РИА Новости глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади,... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T09:53+0300

2024-03-31T09:53+0300

2024-03-31T09:53+0300

экономика

туризм

египет

оплата

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. На египетских курортах нет проблем с оплатой отдыха, гостиниц и экскурсий для россиян, заявил РИА Новости глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади, комментируя сообщения СМИ о возникших у туристов из РФ трудностях. "На самом деле, проблем нет. Возможно, это был единичный случай. Бывают ситуации, когда несколько туристов приходят в музей и у них с собой только карта российского банка, а поменять деньги возможности нет", - сказал Элькади. По его словам, на данный момент всю оплату туристы могут совершить в рублях через туроператора. При этом, египетские и российские банки ведут переговоры о возможном использовании карт "Мир" в республике. Россия продолжает работать с Египтом над внедрением российских платежных карт "Мир", но этот вопрос связан с санкциями Запада и угрозами в адрес государств и банков, готовых их принимать, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля. Российские туроператоры внедряют возможность оплаты экскурсий за границей в рублях в рамках единого турпакета, такая практика уже применяется в Турции, Египте, Таиланде, Армении и Узбекистане, рассказали ранее агентству представители отрасли. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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египет

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туризм, египет, оплата