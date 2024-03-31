https://1prime.ru/20240331/otets-846900349.html

Родственница террориста из "Крокуса" сообщила о задержании его отца

Родственница террориста из "Крокуса" сообщила о задержании его отца - 31.03.2024, ПРАЙМ

Родственница террориста из "Крокуса" сообщила о задержании его отца

Вторая жена отца обвиняемого в теракте в "Крокусе" Мухаммадсобира Файзова Кумри Сафарова сообщила агентству РИА Новости, что ее супруг и его племянник были... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T11:26+0300

2024-03-31T11:26+0300

2024-03-31T11:26+0300

происшествия

крокус сити холл

задержание

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ИВАНОВО, 31 мар - ПРАЙМ. Вторая жена отца обвиняемого в теракте в "Крокусе" Мухаммадсобира Файзова Кумри Сафарова сообщила агентству РИА Новости, что ее супруг и его племянник были задержаны на 14 суток. Файзов является одним из арестованных по делу о теракте в "Крокусе". По адресу его проживания дверь корреспонденту РИА Новости открыла женщина, представившаяся Кумри Сафаровой. По ее словам, она является второй супругой Закирджона Файзова, отца Мухаммадсобираи и живет с ним 16 лет. Она добавила, что Мухаммадсобир - не ее сын. Сафарова сообщила, что в четыре часа утра 23 марта к ним в квартиру пришла полиция. В квартире была она, ее муж и его племянник. Всех доставили в отделение. "Муж и племянник задержаны на 14 суток", — сообщила она. Она также рассказала, что саму ее отпустили домой, забрав телефон и добавила, что полицейские показывали ей фотографии Мухаммадсобира, но она сообщила им, что лично его не знает и никогда с ним не общалась, видела его только на фото в телефоне мужа. По словам Сафаровой, в ходе обыска полиция не нашла ничего противозаконного. Сафарова подчеркнула, что не знает, был ли ее супруг в курсе какой-либо причастности сына к произошедшему - ни он сам, ни полиция ей ничего не сказали. Женщина рассказала, что носила мужу и его племяннику "передачки", но передавала не лично, поэтому о том, как они и что с ними, не знает. 22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.ГУМЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус сити холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе 5 детей.

https://1prime.ru/20240330/usmeshka-846885879.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, задержание