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"Еще не время". В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину - 31.03.2024, ПРАЙМ
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"Еще не время". В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину
"Еще не время". В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину - 31.03.2024, ПРАЙМ
"Еще не время". В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен не исключила отправку на Украину войск стран Запада в будущем, но считает, что сейчас такой необходимости нет. | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T10:06+0300
2024-03-31T10:06+0300
политика
финляндия
поддержка украины
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен не исключила отправку на Украину войск стран Запада в будущем, но считает, что сейчас такой необходимости нет. "Сейчас не время отправлять войска (на Украину — ред.), и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе мы, конечно, не должны ничего исключать", — сказала она в интервью британской газете Financial Times. Валтонен отметила, что Запад не знает, к чему приведет конфликт и что случится в будущем, поэтому не стоит "раскрывать все карты". Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил Financial Times, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину "пробудили лидеров Европы", но полагает, что безопаснее помогать Киеву оружием и финансами, а не отправлять войска. Макрон в феврале заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова французского лидера подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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финляндия, поддержка украины
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, поддержка Украины
10:06 31.03.2024
 
"Еще не время". В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину

Глава МИД Финляндии не исключила отправку западных войск на Украину в будущем

© Фото : Wikimedia Commons/(WT-shared) HarriaФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© Фото : Wikimedia Commons/(WT-shared) Harria
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен не исключила отправку на Украину войск стран Запада в будущем, но считает, что сейчас такой необходимости нет.
"Сейчас не время отправлять войска (на Украину — ред.), и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе мы, конечно, не должны ничего исключать", — сказала она в интервью британской газете Financial Times.
Валтонен отметила, что Запад не знает, к чему приведет конфликт и что случится в будущем, поэтому не стоит "раскрывать все карты".
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил Financial Times, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину "пробудили лидеров Европы", но полагает, что безопаснее помогать Киеву оружием и финансами, а не отправлять войска.
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Макрон в феврале заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Слова французского лидера подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ПолитикаФИНЛЯНДИЯподдержка Украины
 
 
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