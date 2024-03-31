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Более 22% немцев не могут себе позволить неделю отпуска в году, пишет СМИ
Более 22% немцев не могут себе позволить неделю отпуска в году, пишет СМИ - 31.03.2024, ПРАЙМ
Более 22% немцев не могут себе позволить неделю отпуска в году, пишет СМИ
Более 22% жителей Германии не могут себе позволить съездить куда-нибудь на неделю хотя бы раз в год, сообщил телеканал NTV со ссылкой на данные, предоставленные | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T16:51+0300
2024-03-31T16:51+0300
2024-03-31T16:51+0300
германия
отпуск
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Более 22% жителей Германии не могут себе позволить съездить куда-нибудь на неделю хотя бы раз в год, сообщил телеканал NTV со ссылкой на данные, предоставленные Федеральным статистическим ведомством (Destatis). По данным, предоставленным Destatis в ответ на запрос депутата Сары Вагенкнехт, 22,6% жителей Германии не могут себе позволить недельную поездку хотя бы раз в год. Среди родителей-одиночек эта цифра и вовсе достигает 43,2%, а среди многодетных семей - 31,3%. Сложившуюся ситуацию Вагенкнехт назвала "постыдной". По ее словам, Германии нужен значительный пересмотр экономической и социальной политики. Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В прошло году ВВП страны сократился на 0,3%. Правительство Германии ожидает в этом году роста экономики на 0,2%, а пять ведущих экономических институтов - на 0,1%.
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германия, отпуск
Более 22% немцев не могут себе позволить неделю отпуска в году, пишет СМИ
NTV: более 22 процентов жителей Германии не могут себе позволить неделю отпуска в году
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Более 22% жителей Германии не могут себе позволить съездить куда-нибудь на неделю хотя бы раз в год, сообщил телеканал NTV со ссылкой на данные, предоставленные Федеральным статистическим ведомством (Destatis).
По данным, предоставленным Destatis в ответ на запрос депутата Сары Вагенкнехт, 22,6% жителей Германии не могут себе позволить недельную поездку хотя бы раз в год. Среди родителей-одиночек эта цифра и вовсе достигает 43,2%, а среди многодетных семей - 31,3%.
Сложившуюся ситуацию Вагенкнехт назвала "постыдной". По ее словам, Германии нужен значительный пересмотр экономической и социальной политики.
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Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В прошло году ВВП страны сократился на 0,3%. Правительство Германии ожидает в этом году роста экономики на 0,2%, а пять ведущих экономических институтов - на 0,1%.