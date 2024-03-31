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Решение Путина вызвало переполох на Западе, сообщили СМИ

Решение Путина вызвало переполох на Западе, сообщили СМИ - 31.03.2024, ПРАЙМ

Решение Путина вызвало переполох на Западе, сообщили СМИ

Страны Глобального Юга восхищаются тем, что президент России Владимир Путин бросил НАТО вызов и спровоцировал переполох на Западе. Об этом пишет Al Mayadeen. | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T11:06+0300

2024-03-31T11:06+0300

2024-03-31T11:06+0300

политика

владимир путин

запад

глобальный юг

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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Страны Глобального Юга восхищаются тем, что президент России Владимир Путин бросил НАТО вызов и спровоцировал переполох на Западе. Об этом пишет Al Mayadeen. Отмечается, что российский лидер бросил вызов силам, годами удерживавшим массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича. Причем там, где Запад видит агрессию и дестабилизацию, Юг видит возмездие, сообщает издание.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ материале сказано, что Россия становится не только победителем в военном конфликте на Украине, но и первопроходцем в формировании нового мирового порядка.Нынешнее отношение Москвы к Западу, особенно к вводимым санкциям и военной помощи Украине, послужило примером для других государств и подорвало легитимность идеологического превосходства Запада, сообщает Al Mayadeen. Экономика РФ показала особенную устойчивость к давлению, возможность обхода санкций и мер контроля за движением капитала. Авторы материала отметили, что ограничения теперь не так сильно пугают другие страны. БРИКС сейчас создает альтернативный финансовый рынок. При этом шум вокруг использования замороженных активов РФ говорит о конце финансовой гегемонии Запада.Кроме того, в материале отмечается, что конфликт на Украине знаменует поворотный момент в истории и сигнализирует о переходе от однополярного к многополярному мировому порядку. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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владимир путин, запад, глобальный юг