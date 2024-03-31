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"Это еще не все". Зеленский сделал важный анонс

"Это еще не все". Зеленский сделал важный анонс - 31.03.2024, ПРАЙМ

"Это еще не все". Зеленский сделал важный анонс

Владимир Зеленский объявил о скором проведении новых кадровых перестановок. | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T09:08+0300

2024-03-31T09:08+0300

2024-03-31T09:08+0300

политика

владимир зеленский

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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Владимир Зеленский объявил о скором проведении новых кадровых перестановок."Мы продолжаем перезагрузку государственных институций. На этой неделе произошло несколько замен. Это еще не все", — сказал он в своем вечернем обращении в Telegram-канале и добавил, что офис станет "более функциональным".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНакануне украинские СМИ сообщили, что Зеленский уволил первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира из-за его бегства из Киева в начале специальной военной операции России.Ранее Зеленский уволил своих советников — Олега Устенко, Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявлял, что кадровые перестановки продиктованы "оптимизацией" штата.

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владимир зеленский