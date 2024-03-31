Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это еще не все". Зеленский сделал важный анонс - 31.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240331/perestanovki-846898477.html
"Это еще не все". Зеленский сделал важный анонс
"Это еще не все". Зеленский сделал важный анонс - 31.03.2024, ПРАЙМ
"Это еще не все". Зеленский сделал важный анонс
Владимир Зеленский объявил о скором проведении новых кадровых перестановок. | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T09:08+0300
2024-03-31T09:08+0300
политика
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b23c8d37cd468f335f3dd81193b05027.jpg
МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Владимир Зеленский объявил о скором проведении новых кадровых перестановок."Мы продолжаем перезагрузку государственных институций. На этой неделе произошло несколько замен. Это еще не все", — сказал он в своем вечернем обращении в Telegram-канале и добавил, что офис станет "более функциональным".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНакануне украинские СМИ сообщили, что Зеленский уволил первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира из-за его бегства из Киева в начале специальной военной операции России.Ранее Зеленский уволил своих советников — Олега Устенко, Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявлял, что кадровые перестановки продиктованы "оптимизацией" штата.
https://1prime.ru/20240331/plan-846896159.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_7f81bb945b12e364a348797dce879d24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский
Политика, Владимир Зеленский
09:08 31.03.2024
 
"Это еще не все". Зеленский сделал важный анонс

Зеленский пообещал продолжить кадровые перестановки и сделать госаппарат функциональнее

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Владимир Зеленский объявил о скором проведении новых кадровых перестановок.
"Мы продолжаем перезагрузку государственных институций. На этой неделе произошло несколько замен. Это еще не все", — сказал он в своем вечернем обращении в Telegram-канале и добавил, что офис станет "более функциональным".
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Накануне украинские СМИ сообщили, что Зеленский уволил первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира из-за его бегства из Киева в начале специальной военной операции России.
Ранее Зеленский уволил своих советников — Олега Устенко, Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявлял, что кадровые перестановки продиктованы "оптимизацией" штата.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
"План простой": Зеленскому предложили способ прекращения конфликта
06:17
 
ПолитикаВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала