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"Абсолютно готовы". Буданов* предупредил украинцев о возможном шаге ВС РФ
"Абсолютно готовы". Буданов* предупредил украинцев о возможном шаге ВС РФ - 31.03.2024, ПРАЙМ
"Абсолютно готовы". Буданов* предупредил украинцев о возможном шаге ВС РФ
Есть вероятность, что Москва снова обратится к крылатым ракетам "Калибр", предположил руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов* в... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T21:55+0300
2024-03-31T21:55+0300
2024-03-31T21:55+0300
вс россии
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Есть вероятность, что Москва снова обратится к крылатым ракетам "Калибр", предположил руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов* в эфире телемарафона.Он заявил, что ранее российская армия их не использовала, так как они по эффективности проигрывают крылатым ракетам Х-101. Однако, по словам Буданова*, все это время ВС России накапливал "Калибры" и доводил их до "определенного количества"."В ближайшее время, думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество ракет Х-101 сократилось. <...> "Калибры" накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению", – цитирует Буданова* украинское агентство УНИАН.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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вс россии, ракеты
"Абсолютно готовы". Буданов* предупредил украинцев о возможном шаге ВС РФ
Буданов*: Россия готова к массовому использованию "Калибров" на поле боя
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Есть вероятность, что Москва снова обратится к крылатым ракетам "Калибр", предположил руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов* в эфире телемарафона.
Он заявил, что ранее российская армия их не использовала, так как они по эффективности проигрывают крылатым ракетам Х-101. Однако, по словам Буданова*, все это время ВС России накапливал "Калибры" и доводил их до "определенного количества".
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"В ближайшее время, думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество ракет Х-101 сократилось. <...> "Калибры" накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению", – цитирует
Буданова* украинское агентство УНИАН.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.