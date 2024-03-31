https://1prime.ru/20240331/prichastnye-846905348.html

Москва потребовала от Киева арестовать причастных к терактам в России

Москва потребовала от Киева арестовать причастных к терактам в России - 31.03.2024, ПРАЙМ

Москва потребовала от Киева арестовать причастных к терактам в России

Москва потребовала от Киева арестовать и выдать причастных к терактам в стране, сообщили в МИД России. | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T19:47+0300

2024-03-31T19:47+0300

2024-03-31T19:49+0300

крокус сити холл

украина

теракт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270321_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_70026ee9473d063e5d5a720553fb6c7d.jpg

МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Москва потребовала от Киева арестовать и выдать причастных к терактам в стране, сообщили в МИД России."МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц", — указывается в публикации. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСреди этих требований — арест руководителя СБУ Василия Малюка, признавшегося 25 марта в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в России. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года подорвали грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста.Также в МИД отметили, что следственные действия российских правоохранителей показали, что следы произошедших за последнее время в России терактов ведут на Украину.В ведомстве напомнили, что другие теракты с применением взрывных устройств стоили жизни журналистам Дарье Дугиной и Максиму Фомину (Владлен Татарский), также был ранен писатель Евгений (Захар) Прилепин, погиб его водитель. В результате покушения на Татарского при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге были ранены 42 человека. В ходе подрыва Крымского моста в октябре 2022 года погибли пять человек.Теракт в "Крокус Сити Холле"Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 144 человека. Президент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России.Районный Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.

https://1prime.ru/20240330/oon-846892929.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, украина, теракт