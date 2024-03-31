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Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию - 31.03.2024, ПРАЙМ

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу в России. Согласно документу, с 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T09:29+0300

2024-03-31T09:29+0300

2024-03-31T09:29+0300

вооружения

призыв на военную службу

указ президента рф

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу в России. Согласно документу, с 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 года №61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года №33-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", постановляю: 1. Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом №53-ФЗ призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек", — сказано в документе.

https://1prime.ru/20240325/spetsoperatsiya-846676698.html

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призыв на военную службу, указ президента рф