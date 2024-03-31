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Путин подписал указ о весеннем призыве в армию - 31.03.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию - 31.03.2024, ПРАЙМ
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу в России. Согласно документу, с 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T09:29+0300
2024-03-31T09:29+0300
вооружения
призыв на военную службу
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу в России. Согласно документу, с 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 года №61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года №33-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", постановляю: 1. Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом №53-ФЗ призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек", — сказано в документе.
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призыв на военную службу, указ президента рф
Вооружения, призыв на военную службу, Указ президента РФ
09:29 31.03.2024
 
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Путин подписал указ о весеннем призыве, служить пойдут 150 тысяч человек

© Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОтправка призывников на службу в ВС РФ
Отправка призывников на службу в ВС РФ
© Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу в России. Согласно документу, с 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 года №61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года №33-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", постановляю: 1. Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом №53-ФЗ призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек", — сказано в документе.
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Вооруженияпризыв на военную службуУказ президента РФ
 
 
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