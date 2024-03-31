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Бастрыкин проверил работу следователей на месте теракта в "Крокусе"

Бастрыкин проверил работу следователей на месте теракта в "Крокусе" - 31.03.2024, ПРАЙМ

Бастрыкин проверил работу следователей на месте теракта в "Крокусе"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в "Крокус сити холле" и проверил работу следователей,... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T18:51+0300

2024-03-31T18:51+0300

2024-03-31T18:52+0300

крокус сити холл

александр бастрыкин

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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в "Крокус сити холле" и проверил работу следователей, отмечается в Telegram-канале ведомства. "Сегодня глава ведомства провел очередное оперативное совещание на месте происшествия... Александр Иванович Бастрыкин проверил работу следователей, криминалистов и экспертов на месте происшествия, в том числе и проведение следственных действий с посетителями "Крокус Сити Холла", — указывается в публикации. Бастрыкин поручил изучать связи всех фигурантов дела о теракте в "Крокусе", чтобы узнать имена организаторов и заказчиков преступления. Более того, главе СК доложили на месте ЧП в "Крокус сити холле", что продолжается процесс признания потерпевшими посетителей "Крокуса" и выдачи им вещей и транспортных средств. Также ему доложили о работе по разным направлениям, в том числе по экспертному и криминалистическому сопровождению следствия.Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 144 человека. Президент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России. Вашингтон полагает, что за теракт ответственен ИГИЛ*. 25 марта официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не планируют активизировать сотрудничество с Россией в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов при наличии таковой. Миллер повторил, что США в начале марта передавали России информацию о подготовке теракта на концерте и через посольство в Москве обнародовали предупреждение о наличии такой угрозы. Он пообещал, что такая практика сохранится. *запрещенная на территории России террористическая организация

https://1prime.ru/20240331/soboleznovaniya-846903849.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, александр бастрыкин