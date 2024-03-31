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Бастрыкин проверил работу следователей на месте теракта в "Крокусе" - 31.03.2024, ПРАЙМ
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Бастрыкин проверил работу следователей на месте теракта в "Крокусе"
Бастрыкин проверил работу следователей на месте теракта в "Крокусе" - 31.03.2024, ПРАЙМ
Бастрыкин проверил работу следователей на месте теракта в "Крокусе"
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в "Крокус сити холле" и проверил работу следователей,... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T18:51+0300
2024-03-31T18:52+0300
крокус сити холл
александр бастрыкин
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в "Крокус сити холле" и проверил работу следователей, отмечается в Telegram-канале ведомства. "Сегодня глава ведомства провел очередное оперативное совещание на месте происшествия... Александр Иванович Бастрыкин проверил работу следователей, криминалистов и экспертов на месте происшествия, в том числе и проведение следственных действий с посетителями "Крокус Сити Холла", — указывается в публикации. Бастрыкин поручил изучать связи всех фигурантов дела о теракте в "Крокусе", чтобы узнать имена организаторов и заказчиков преступления. Более того, главе СК доложили на месте ЧП в "Крокус сити холле", что продолжается процесс признания потерпевшими посетителей "Крокуса" и выдачи им вещей и транспортных средств. Также ему доложили о работе по разным направлениям, в том числе по экспертному и криминалистическому сопровождению следствия.Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 144 человека. Президент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России. Вашингтон полагает, что за теракт ответственен ИГИЛ*. 25 марта официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не планируют активизировать сотрудничество с Россией в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов при наличии таковой. Миллер повторил, что США в начале марта передавали России информацию о подготовке теракта на концерте и через посольство в Москве обнародовали предупреждение о наличии такой угрозы. Он пообещал, что такая практика сохранится. *запрещенная на территории России террористическая организация
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крокус сити холл, александр бастрыкин
Крокус сити холл, Александр Бастрыкин
18:51 31.03.2024 (обновлено: 18:52 31.03.2024)
 
Бастрыкин проверил работу следователей на месте теракта в "Крокусе"

Бастрыкин проверил работу следователей и криминалистов на месте теракта в "Крокусе"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в "Крокус сити холле" и проверил работу следователей, отмечается в Telegram-канале ведомства.
"Сегодня глава ведомства провел очередное оперативное совещание на месте происшествия... Александр Иванович Бастрыкин проверил работу следователей, криминалистов и экспертов на месте происшествия, в том числе и проведение следственных действий с посетителями "Крокус Сити Холла", — указывается в публикации.
Бастрыкин поручил изучать связи всех фигурантов дела о теракте в "Крокусе", чтобы узнать имена организаторов и заказчиков преступления.
Более того, главе СК доложили на месте ЧП в "Крокус сити холле", что продолжается процесс признания потерпевшими посетителей "Крокуса" и выдачи им вещей и транспортных средств. Также ему доложили о работе по разным направлениям, в том числе по экспертному и криминалистическому сопровождению следствия.
Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 144 человека.
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
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Президент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России.
Вашингтон полагает, что за теракт ответственен ИГИЛ*. 25 марта официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не планируют активизировать сотрудничество с Россией в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов при наличии таковой. Миллер повторил, что США в начале марта передавали России информацию о подготовке теракта на концерте и через посольство в Москве обнародовали предупреждение о наличии такой угрозы. Он пообещал, что такая практика сохранится.
*запрещенная на территории России террористическая организация
 
Крокус сити холлАлександр Бастрыкин
 
 
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