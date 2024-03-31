https://1prime.ru/20240331/putin-846902410.html
В Кремле рассказали о действиях Путина после теракта в "Крокусе"
В Кремле рассказали о действиях Путина после теракта в "Крокусе" - 31.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о действиях Путина после теракта в "Крокусе"
После произошедшего в подмосковном "Крокус сити холле" теракта президент России Владимир Путин постоянно был на связи с руководителями силовых структур. Они... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T13:48+0300
2024-03-31T13:48+0300
2024-03-31T14:31+0300
происшествия
крокус сити холл
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. После произошедшего в подмосковном "Крокус сити холле" теракта президент России Владимир Путин постоянно был на связи с руководителями силовых структур. Они докладывали ему о том, как готовилось и происходило задержание. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Утром уже работа продолжилась. И совещания, и президент постоянно, как говорится, сидит на пульте, то есть прям по прямой связи выходят на него руководители, в первую очередь, на тот момент руководители силовых структур и докладывали ему о том, как готовилось, как происходило задержание", — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в его Telegram-канале. На вопрос, прошла ли вся ночь у главы государства без сна, Песков ответил: "Конечно". "В такие моменты собственно не до сна никому, особенно главе государства", — добавил пресс-секретарь.
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Видео работы Путина после теракта в "Крокусе"
Видео работы Путина после теракта в "Крокусе"
2024-03-31T13:48+0300
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крокус сити холл, владимир путин
Происшествия, Крокус сити холл, Владимир Путин
В Кремле рассказали о действиях Путина после теракта в "Крокусе"
Песков: Путин после теракта в "Крокусе" постоянно был на связи с руководством силовиков
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. После произошедшего в подмосковном "Крокус сити холле" теракта президент России Владимир Путин постоянно был на связи с руководителями силовых структур. Они докладывали ему о том, как готовилось и происходило задержание. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Утром уже работа продолжилась. И совещания, и президент постоянно, как говорится, сидит на пульте, то есть прям по прямой связи выходят на него руководители, в первую очередь, на тот момент руководители силовых структур и докладывали ему о том, как готовилось, как происходило задержание", — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в его Telegram-канале.
На вопрос, прошла ли вся ночь у главы государства без сна, Песков ответил: "Конечно".
"В такие моменты собственно не до сна никому, особенно главе государства", — добавил пресс-секретарь.
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