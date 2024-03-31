https://1prime.ru/20240331/putin-846902410.html

В Кремле рассказали о действиях Путина после теракта в "Крокусе"

В Кремле рассказали о действиях Путина после теракта в "Крокусе" - 31.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о действиях Путина после теракта в "Крокусе"

После произошедшего в подмосковном "Крокус сити холле" теракта президент России Владимир Путин постоянно был на связи с руководителями силовых структур. Они... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T13:48+0300

2024-03-31T13:48+0300

2024-03-31T14:31+0300

происшествия

крокус сити холл

владимир путин

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. После произошедшего в подмосковном "Крокус сити холле" теракта президент России Владимир Путин постоянно был на связи с руководителями силовых структур. Они докладывали ему о том, как готовилось и происходило задержание. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Утром уже работа продолжилась. И совещания, и президент постоянно, как говорится, сидит на пульте, то есть прям по прямой связи выходят на него руководители, в первую очередь, на тот момент руководители силовых структур и докладывали ему о том, как готовилось, как происходило задержание", — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в его Telegram-канале. На вопрос, прошла ли вся ночь у главы государства без сна, Песков ответил: "Конечно". "В такие моменты собственно не до сна никому, особенно главе государства", — добавил пресс-секретарь.

https://1prime.ru/20240331/perepolokh-846899954.html

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Видео работы Путина после теракта в "Крокусе" Видео работы Путина после теракта в "Крокусе" 2024-03-31T13:48+0300 true PT1M46S

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крокус сити холл, владимир путин