Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле рассказали о действиях Путина после теракта в "Крокусе" - 31.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240331/putin-846902410.html
В Кремле рассказали о действиях Путина после теракта в "Крокусе"
В Кремле рассказали о действиях Путина после теракта в "Крокусе" - 31.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о действиях Путина после теракта в "Крокусе"
После произошедшего в подмосковном "Крокус сити холле" теракта президент России Владимир Путин постоянно был на связи с руководителями силовых структур. Они... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T13:48+0300
2024-03-31T14:31+0300
происшествия
крокус сити холл
владимир путин
?1711884710
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. После произошедшего в подмосковном "Крокус сити холле" теракта президент России Владимир Путин постоянно был на связи с руководителями силовых структур. Они докладывали ему о том, как готовилось и происходило задержание. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Утром уже работа продолжилась. И совещания, и президент постоянно, как говорится, сидит на пульте, то есть прям по прямой связи выходят на него руководители, в первую очередь, на тот момент руководители силовых структур и докладывали ему о том, как готовилось, как происходило задержание", — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в его Telegram-канале. На вопрос, прошла ли вся ночь у главы государства без сна, Песков ответил: "Конечно". "В такие моменты собственно не до сна никому, особенно главе государства", — добавил пресс-секретарь.
https://1prime.ru/20240331/perepolokh-846899954.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Видео работы Путина после теракта в "Крокусе"
Видео работы Путина после теракта в "Крокусе"
2024-03-31T13:48+0300
true
PT1M46S
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крокус сити холл, владимир путин
Происшествия, Крокус сити холл, Владимир Путин
13:48 31.03.2024 (обновлено: 14:31 31.03.2024)
 
В Кремле рассказали о действиях Путина после теракта в "Крокусе"

Песков: Путин после теракта в "Крокусе" постоянно был на связи с руководством силовиков

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. После произошедшего в подмосковном "Крокус сити холле" теракта президент России Владимир Путин постоянно был на связи с руководителями силовых структур. Они докладывали ему о том, как готовилось и происходило задержание. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Утром уже работа продолжилась. И совещания, и президент постоянно, как говорится, сидит на пульте, то есть прям по прямой связи выходят на него руководители, в первую очередь, на тот момент руководители силовых структур и докладывали ему о том, как готовилось, как происходило задержание", — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в его Telegram-канале.
На вопрос, прошла ли вся ночь у главы государства без сна, Песков ответил: "Конечно".
"В такие моменты собственно не до сна никому, особенно главе государства", — добавил пресс-секретарь.
Обращение В. Путина к гражданам по итогам выборов президента России
Решение Путина вызвало переполох на Западе, сообщили СМИ
11:06
 
ПроисшествияКрокус сити холлВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала