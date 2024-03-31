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Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20, сообщили СМИ - 31.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20, сообщили СМИ
Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20, сообщили СМИ - 31.03.2024, ПРАЙМ
Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20, сообщили СМИ
Россия в прошлом году вошла в топ-5 стран по темпам роста экономики в "Большой двадцатке" (G20). При этом самые высокие темпы роста показала Индия. У трех стран | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T08:26+0300
2024-03-31T09:18+0300
экономика
g20
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Россия в прошлом году вошла в топ-5 стран по темпам роста экономики в "Большой двадцатке" (G20). При этом самые высокие темпы роста показала Индия. У трех стран ВВП снизился. Об этом сообщило РИА Новости, проанализировав данные национальных статистических служб. Отмечается, что Аргентина последней из стран G20 раскрыла данные по ВВП за 2023 год. Показатель снизился на 1,6% против роста экономики на 5% в предыдущий год. Спад также наблюдается у Саудовской Аравии (-0,8%) и Германии (-0,3%). При этом в предыдущем году их экономики выросли на 7,5% и 1,8% соответственно. Для всех трех государств это первое сокращение ВВП с коронавирусного 2020 года. По данным РИА Новости, сильнее всего выросла экономика Индии. Темпы ускорились до 7,3% с 7,2%, далее идет Китай, чья экономика расширилась на 5,2% после 3% годом ранее. Тройку лидеров замыкает Индонезия, чей ВВП увеличился на 5,1% против 5,3% в 2022 году. Темпы роста Турции в прошлом году замедлились до 4,5% с 5,5% годом ранее. Пятерку замыкает Россия, экономика которой выросла на 3,6%, полностью компенсировав спад 2022 года на 1,2%. Помимо России, Китая и Индии темпы роста ВВП среди государств "Большой двадцатки" ускорились еще у США — до 2,5% с 1,9% годом ранее, а также у Японии - до 1,9% с 1%, сообщает агентство. Также отмечается, что в остальных же странах рост замедлился, сильнее всего - среди G7: в Великобритании — в 43 раза, до 0,1%, в Италии - вчетверо, до 0,9%, во Франции и Канаде - втрое, до 0,9% и 1,1% соответственно. В Мексике ВВП увеличился на 3,2% против 3,9% годом ранее, в Австралии - на 2,7% против 3,7%, а в Южной Корее - на 1,4% против 2,6%. При этом в ЕС, который также входит в "двадцатку", темпы экономического роста сократились до 0,4% с 3,4%. Входящие в БРИКС Бразилия и Южная Африка продемонстрировали рост экономик, хотя в африканской стране он замедлился до 0,6% с 1,9%, а в латиноамериканской - до 2,9% с 3%.
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g20
Экономика, G20
08:26 31.03.2024 (обновлено: 09:18 31.03.2024)
 
Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20, сообщили СМИ

РИА Новости: Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Россия в прошлом году вошла в топ-5 стран по темпам роста экономики в "Большой двадцатке" (G20). При этом самые высокие темпы роста показала Индия. У трех стран ВВП снизился. Об этом сообщило РИА Новости, проанализировав данные национальных статистических служб.
Отмечается, что Аргентина последней из стран G20 раскрыла данные по ВВП за 2023 год. Показатель снизился на 1,6% против роста экономики на 5% в предыдущий год. Спад также наблюдается у Саудовской Аравии (-0,8%) и Германии (-0,3%). При этом в предыдущем году их экономики выросли на 7,5% и 1,8% соответственно. Для всех трех государств это первое сокращение ВВП с коронавирусного 2020 года.
По данным РИА Новости, сильнее всего выросла экономика Индии. Темпы ускорились до 7,3% с 7,2%, далее идет Китай, чья экономика расширилась на 5,2% после 3% годом ранее. Тройку лидеров замыкает Индонезия, чей ВВП увеличился на 5,1% против 5,3% в 2022 году. Темпы роста Турции в прошлом году замедлились до 4,5% с 5,5% годом ранее. Пятерку замыкает Россия, экономика которой выросла на 3,6%, полностью компенсировав спад 2022 года на 1,2%.
Помимо России, Китая и Индии темпы роста ВВП среди государств "Большой двадцатки" ускорились еще у США — до 2,5% с 1,9% годом ранее, а также у Японии - до 1,9% с 1%, сообщает агентство.
Также отмечается, что в остальных же странах рост замедлился, сильнее всего - среди G7: в Великобритании — в 43 раза, до 0,1%, в Италии - вчетверо, до 0,9%, во Франции и Канаде - втрое, до 0,9% и 1,1% соответственно.
В Мексике ВВП увеличился на 3,2% против 3,9% годом ранее, в Австралии - на 2,7% против 3,7%, а в Южной Корее - на 1,4% против 2,6%. При этом в ЕС, который также входит в "двадцатку", темпы экономического роста сократились до 0,4% с 3,4%.
Входящие в БРИКС Бразилия и Южная Африка продемонстрировали рост экономик, хотя в африканской стране он замедлился до 0,6% с 1,9%, а в латиноамериканской - до 2,9% с 3%.
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