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Немецкий политик считает, что европейцы стали проигрывать на рынках

Немецкий политик считает, что европейцы стали проигрывать на рынках - 31.03.2024, ПРАЙМ

Немецкий политик считает, что европейцы стали проигрывать на рынках

Европейцы массово проигрывают на рынках будущего, которые раньше обеспечивали их процветание, считает немецкий политик, председатель Европейской народной партии | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T19:07+0300

2024-03-31T19:07+0300

2024-03-31T19:08+0300

европа

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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Европейцы массово проигрывают на рынках будущего, которые раньше обеспечивали их процветание, считает немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер. "Мы, европейцы, массово проигрываем в конкурентной борьбе на рынках будущего, особенно на рынках, которые ранее обеспечивали наше процветание", - сказал Вебер в комментарии медиагруппе Funke. В публикации сообщается, что, согласно ожиданиям, в этом году четверть всех электромобилей, проданных в ЕС, будут произведены в Китае. Вебер также подчеркнул, что текущие экономические показатели должны стать ясным сигналом тревоги для Германии. "Мы должны защитить экономику Европы... Свободная торговля с Китаем также должна быть справедливой", - пояснил политик. В последние годы Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций. В прошлом году ВВП страны сократился на 0,3%. Правительство Германии ожидает в этом году роста экономики на 0,2%, а пять ведущих экономических институтов - на 0,1%.

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