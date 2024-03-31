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Египет не будет повышать для туристов сбор на выезд из страны
Египет не будет повышать для туристов сбор на выезд из страны - 31.03.2024, ПРАЙМ
Египет не будет повышать для туристов сбор на выезд из страны
Египет не станет увеличивать сбор на выезд из республики для туристов, власти решили отложить такое решение, сообщил РИА Новости глава Управления по туризму... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T09:57+0300
2024-03-31T09:57+0300
2024-03-31T09:57+0300
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сбор
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Египет не станет увеличивать сбор на выезд из республики для туристов, власти решили отложить такое решение, сообщил РИА Новости глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади. "Было предложение увеличить налоги на выезд из Египта для туристов, но мы решили отложить такое решение. Так что сейчас это не произойдет", - сказал Элькади. Собеседник агентства также опроверг информацию о наличии налога на развлечения для отдыхающих на египетских курортах туристов. "По поводу налога на развлечения для отдыхающих - нет, это неправда. Только НДС, как и везде", - отметил он. Летом прошлого года египетский парламент принял решение о повышении ряда налогов и сборов, сообщил TourDom.ru со ссылкой на местную прессу. Как пишут СМИ, среди нововведений – налоги на развлечения для отдыхающих, также скорректирован налог для тех, кто покидает страну. Al Ahram указывает на увеличение выездного сбора в два раза – до 100 египетских фунтов для граждан Египта. При этом издание уточнило, что фискальная нагрузка на иностранцев, посетивших провинции Красное море, Южный Синай, Луксор, Асуан и Марса-Матрух, останется неизменной на уровне 50 египетских фунтов (1 фунт – около 2,6 рубля), чтобы не повлиять на туризм. Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что власти Египта рассматривают вопрос пополнения бюджета за счет обязательного сбора за выезд из республики и увеличения налога на покупки в Duty Free. Согласно данным АТОР, сбор на выезд включен в стоимость авиабилета и его величина в разных провинциях Египта для туристов может варьироваться от 50 до 100 египетских фунтов, что по сегодняшнему курсу не будет превышать 200 российских рублей. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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туризм, египет, сбор
Экономика, Туризм, ЕГИПЕТ, сбор
Египет не будет повышать для туристов сбор на выезд из страны
Глава управления по туризму Египта: сбор на выезд из страны для туристов не вырастет
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Египет не станет увеличивать сбор на выезд из республики для туристов, власти решили отложить такое решение, сообщил РИА Новости глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади.
"Было предложение увеличить налоги на выезд из Египта для туристов, но мы решили отложить такое решение. Так что сейчас это не произойдет", - сказал Элькади.
Собеседник агентства также опроверг информацию о наличии налога на развлечения для отдыхающих на египетских курортах туристов. "По поводу налога на развлечения для отдыхающих - нет, это неправда. Только НДС, как и везде", - отметил он.
Летом прошлого года египетский парламент принял решение о повышении ряда налогов и сборов, сообщил TourDom.ru со ссылкой на местную прессу. Как пишут СМИ, среди нововведений – налоги на развлечения для отдыхающих, также скорректирован налог для тех, кто покидает страну. Al Ahram указывает на увеличение выездного сбора в два раза – до 100 египетских фунтов для граждан Египта. При этом издание уточнило, что фискальная нагрузка на иностранцев, посетивших провинции Красное море, Южный Синай, Луксор, Асуан и Марса-Матрух, останется неизменной на уровне 50 египетских фунтов (1 фунт – около 2,6 рубля), чтобы не повлиять на туризм.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что власти Египта рассматривают вопрос пополнения бюджета за счет обязательного сбора за выезд из республики и увеличения налога на покупки в Duty Free. Согласно данным АТОР, сбор на выезд включен в стоимость авиабилета и его величина в разных провинциях Египта для туристов может варьироваться от 50 до 100 египетских фунтов, что по сегодняшнему курсу не будет превышать 200 российских рублей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 10.00 мск.
В Египте заявили об отсутствии проблем с оплатой отдыха для россиян