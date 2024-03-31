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Родители участника теракта в "Крокусе" заявили, что соболезнуют - 31.03.2024, ПРАЙМ
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Родители участника теракта в "Крокусе" заявили, что соболезнуют
Родители участника теракта в "Крокусе" заявили, что соболезнуют - 31.03.2024, ПРАЙМ
Родители участника теракта в "Крокусе" заявили, что соболезнуют
Родители участника теракта на "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева соболезнуют семьям погибших, сообщает корреспондент РИА Новости. | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T16:03+0300
2024-03-31T16:09+0300
крокус сити холл
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РУДАКИ (Таджикистан), 31 мар — ПРАЙМ. Родители участника теракта на "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева соболезнуют семьям погибших, сообщает корреспондент РИА Новости. Корреспондент РИА Новости нашла дом Мирзоева в 35 километрах от Душанбе."Я приношу свои соболезнования матерям, сестрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать", — указала РИА Новости мать Мирзоева Гульракат Мирзоева. Его отец Барот Мирзоев также выразил соболезнования. "Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким", — отметил он РИА Новости. Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек. Президент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России. Вашингтон полагает, что за теракт ответственен ИГИЛ*. 25 марта официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не планируют активизировать сотрудничество с Россией в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов при наличии таковой. Миллер повторил, что США в начале марта передавали России информацию о подготовке теракта на концерте и через посольство в Москве обнародовали предупреждение о наличии такой угрозы. Он пообещал, что такая практика сохранится. *запрещенная на территории России террористическая организация
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192
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Соболезнования родителей Мирзоева, одного из обвиняемых в теракте в "Крокусе"
Корреспондент РИА Новости нашла дом семьи участника нападения на "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева в 35 километрах от Душанбе. Родители Мирзоева заявили РИА Новости, что приносят соболезнования родственникам погибших в теракте. По словам матери, она не верит, что ее сын мог сделать такое.
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крокус сити холл, видео
Крокус сити холл
Родители участника теракта в "Крокусе" заявили, что соболезнуют
РУДАКИ (Таджикистан), 31 мар — ПРАЙМ. Родители участника теракта на "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева соболезнуют семьям погибших, сообщает корреспондент РИА Новости.
2024-03-31T16:03+0300
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16:03 31.03.2024 (обновлено: 16:09 31.03.2024)
 
Родители участника теракта в "Крокусе" заявили, что соболезнуют

Родители участника нападения на "Крокус" Мирзоева заявили, что соболезнуют семьям погибших

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКрокус Сити Холл
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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РУДАКИ (Таджикистан), 31 мар — ПРАЙМ. Родители участника теракта на "Крокус сити холл" Далерджона Мирзоева соболезнуют семьям погибших, сообщает корреспондент РИА Новости.
Корреспондент РИА Новости нашла дом Мирзоева в 35 километрах от Душанбе.
"Я приношу свои соболезнования матерям, сестрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать", — указала РИА Новости мать Мирзоева Гульракат Мирзоева.
Его отец Барот Мирзоев также выразил соболезнования. "Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким", — отметил он РИА Новости.
Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек.
Президент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России.
Вашингтон полагает, что за теракт ответственен ИГИЛ*. 25 марта официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не планируют активизировать сотрудничество с Россией в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов при наличии таковой. Миллер повторил, что США в начале марта передавали России информацию о подготовке теракта на концерте и через посольство в Москве обнародовали предупреждение о наличии такой угрозы. Он пообещал, что такая практика сохранится.
*запрещенная на территории России террористическая организация
 
Крокус сити холл
 
 
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