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Шансы победить. В США неожиданно высказались об исходах войны

Шансы победить. В США неожиданно высказались об исходах войны - 31.03.2024, ПРАЙМ

Шансы победить. В США неожиданно высказались об исходах войны

Соединенные Штаты на данный момент не способны победить ни в одном конфликте, участником которого являются, сообщил в соцсети Х бывший советник Пентагона... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T15:22+0300

2024-03-31T15:22+0300

2024-03-31T15:27+0300

сша

россия

вооружение

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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты на данный момент не способны победить ни в одном конфликте, участником которого являются, сообщил в соцсети Х бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Если вам надо воевать, то вы идете на войну, когда вы готовы, когда у вас есть чертовски хорошие шансы победить", — отметил он.Однако Вашингтон этими шансами не обладает, заключил экс-советник Пентагона.Издание American Thinker сообщало, что Соединенные Штаты, в случае войны с Россией, не потянут данное противостояние. Согласно материалу статьи, американская армия ощущает сильный нехваток рабочей силы, а государству не хватает мощностей для производства достаточного количества вооружения, чтобы одолеть Россию.Издание Asia Times со ссылкой на профессора международных отношений университета Питтсбурга Майкла Бреннера писало, что Запад совершил геостратегическую ошибку, пытаясь использовать Украину для ослабления и изоляции России. По его словам, Россия стала значительно сильнее во всех отношениях, чем была до начала спецоперации, "ее экономика более крепкая, чем любая западная экономика, она доказала свое военное превосходство и завоевала симпатии почти всего мира за пределами коллективного Запада".

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сша, россия, вооружение