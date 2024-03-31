https://1prime.ru/20240331/taurus-846901998.html

В Германии приостановили производство ракет Taurus

В Германии приостановили производство ракет Taurus - 31.03.2024, ПРАЙМ

В Германии приостановили производство ракет Taurus

В ФРГ сейчас приостановлено производство крылатых ракет Taurus, на них нет действующих заказов, заявил в интервью изданию Augsburger Allgemeine глава... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T13:17+0300

2024-03-31T13:17+0300

2024-03-31T13:52+0300

вооружения

taurus

германия

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. В ФРГ сейчас приостановлено производство крылатых ракет Taurus, на них нет действующих заказов, заявил в интервью изданию Augsburger Allgemeine глава выпускающей эти вооружения оружейной компании MBDA Томас Готтшильд. "Производственная линия для Taurus, тестовое оборудование и соответствующие залы все еще доступны. Мы могли бы начать производство Taurus в любой момент. Но для этого нам нужен новый заказ на это оружие", — сказал он. Готтшильд считает остановку производства ракет Taurus вызовом для отрасли, так как поставщики, которыми зачастую являются малые и средние компании, прекращают производство и не могут финансово позволить себе содержание производственных линий. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий. Готтшильд также сообщил, что первые ракеты для ЗРК Patriot будут произведены на территории Германии в течение трех лет."MBDA получила контракт со своим американским партнером Raytheon через совместное предприятие на производство до 1 тысячи ракет, которые будут производиться в Шробенхаузене. Контракт рассчитан на десять лет. Мы можем инвестировать на этой основе", — заявил он.По его словам, ейчас планируется построить завод по производству двигателей в Ашау. "Первые ракеты Patriot мы поставим в течение трех лет", — добавил он.С начала боевых действий на Украине Германия поставила Киеву две имевшихся у нее системы Patriot, а также ракеты к ним.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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taurus, германия