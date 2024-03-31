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Авторы Telegram-каналов теперь могут получать половину дохода от рекламы - 31.03.2024, ПРАЙМ
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Авторы Telegram-каналов теперь могут получать половину дохода от рекламы
Авторы Telegram-каналов теперь могут получать половину дохода от рекламы - 31.03.2024, ПРАЙМ
Авторы Telegram-каналов теперь могут получать половину дохода от рекламы
Мессенджер Telegram запустил монетизацию - теперь авторы каналов с аудиторией более тысячи будут получать 50% дохода от рекламы, которая отображается в них,... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T22:10+0300
2024-03-31T22:10+0300
telegram-каналы
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram запустил монетизацию - теперь авторы каналов с аудиторией более тысячи будут получать 50% дохода от рекламы, которая отображается в них, говорится на сайте мессенджера. "С этого дня владельцы публичных каналов с 1 тысячей и более подписчиков могут получать 50% дохода от рекламы, показанной в их канале, в качестве вознаграждения", - говорится в сообщении. Отмечается, что для обеспечения оплаты рекламы и вывода средств, компания будет использовать блокчейн TON, который в свою очередь недоступен пользователям из России, Украины, Палестины и Израиля и некоторых других стран. Согласно информации мессенджера, вывод денежных средств станет доступен авторам каналов в течение ближайших недель на платформе Fragment. Там рассказали, что доход по программе монетизации можно вывести без комиссии или же использовать для оплаты рекламных объявлений в Telegram, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium. Ранее основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что рекламная платформа Telegram откроется в марте почти в 100 новых странах, владельцы каналов смогут получать половину от любого дохода, который мессенджер получает от показа рекламы на их каналах. Позже ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил РИА Новости, что монетизация каналов в России и ряде других стран работать не будет - на этих рынках уже действует рекламная бизнес-модель, согласно которой рекламу выкупают блоками на долгий срок, добавив, что такую модель монетизации технически сложно организовать в России: к примеру, выплаты иноагентам будут нарушением закона. В феврале Дуров сообщил в своем Telegram-канале, что мессенджер ограничит долю владения криптовалютой Toncoin (TON) на уровне 10% от объема всех выпущенных этих токенов после введения монетизации каналов.
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telegram-каналы, реклама
Telegram-каналы, реклама
22:10 31.03.2024
 
Авторы Telegram-каналов теперь могут получать половину дохода от рекламы

Авторы Telegram-каналов теперь могут получать 50 процентов дохода от рекламы в них

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастник митинга в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве.
Участник митинга в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram запустил монетизацию - теперь авторы каналов с аудиторией более тысячи будут получать 50% дохода от рекламы, которая отображается в них, говорится на сайте мессенджера.
"С этого дня владельцы публичных каналов с 1 тысячей и более подписчиков могут получать 50% дохода от рекламы, показанной в их канале, в качестве вознаграждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для обеспечения оплаты рекламы и вывода средств, компания будет использовать блокчейн TON, который в свою очередь недоступен пользователям из России, Украины, Палестины и Израиля и некоторых других стран.
Согласно информации мессенджера, вывод денежных средств станет доступен авторам каналов в течение ближайших недель на платформе Fragment. Там рассказали, что доход по программе монетизации можно вывести без комиссии или же использовать для оплаты рекламных объявлений в Telegram, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium.
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20 марта, 17:18
Ранее основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что рекламная платформа Telegram откроется в марте почти в 100 новых странах, владельцы каналов смогут получать половину от любого дохода, который мессенджер получает от показа рекламы на их каналах.
Позже ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил РИА Новости, что монетизация каналов в России и ряде других стран работать не будет - на этих рынках уже действует рекламная бизнес-модель, согласно которой рекламу выкупают блоками на долгий срок, добавив, что такую модель монетизации технически сложно организовать в России: к примеру, выплаты иноагентам будут нарушением закона.
В феврале Дуров сообщил в своем Telegram-канале, что мессенджер ограничит долю владения криптовалютой Toncoin (TON) на уровне 10% от объема всех выпущенных этих токенов после введения монетизации каналов.
 
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