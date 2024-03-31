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В Египте опасаются уменьшения турпотока из-за ситуации в секторе Газа

В Египте опасаются уменьшения турпотока из-за ситуации в секторе Газа - 31.03.2024, ПРАЙМ

В Египте опасаются уменьшения турпотока из-за ситуации в секторе Газа

В этом году Египет ожидает увеличение турпотока на 20%, при этом показатель может уменьшится из-за продолжающегося конфликта в секторе Газа, заявил РИА новости... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T06:55+0300

2024-03-31T06:55+0300

2024-03-31T06:55+0300

экономика

египет

турпоток

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. В этом году Египет ожидает увеличение турпотока на 20%, при этом показатель может уменьшится из-за продолжающегося конфликта в секторе Газа, заявил РИА новости глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади. Как пишет Daily News Egypt, власти Египта намерены увеличить турпоток в страну к 2028 году до 30 миллионов с ежегодным приростом на 25−30%. "В прошлом году рост составил 27%. В этом году мы ожидаем 20%, но из-за войны в Газе показатель может быть около 15%. Несмотря на трудности, мы стремимся приложить все усилия (чтобы турпоток не уменьшился)", - сказал Элькади. По его словам, для привлечения большего числа туристов Египту предстоит решить несколько задач, прежде всего увеличить количество номеров и рейсов с другими странами. "Мы работаем над этим: Egypt Air получит 25 новых самолетов, начиная с середины этого года. Это увеличит наши возможности. Так что, я думаю, мы сможем это сделать, потому что число туристов все еще очень невелико для такой страны, как Египет" – заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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египет

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египет, турпоток