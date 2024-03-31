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Египет намерен увеличить турпоток из России

Египет намерен увеличить турпоток из России - 31.03.2024, ПРАЙМ

Египет намерен увеличить турпоток из России

Каир работает над увеличением турпотока из России и рассчитывает повысить этот показатель до 2,5 миллиона человек в год, заявил РИА Новости глава Управления по... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T09:38+0300

2024-03-31T09:38+0300

2024-03-31T09:38+0300

экономика

туризм

египет

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Каир работает над увеличением турпотока из России и рассчитывает повысить этот показатель до 2,5 миллиона человек в год, заявил РИА Новости глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади. "Мы работаем над увеличением числа туристов. В прошлом году в Египет приехало около 1,4 миллиона россиян. Мы, конечно, стремимся увеличить этот показатель, и мы можем это сделать. Думаю, мы сможем принимать около 2,5 миллиона россиян каждый год", - сказал Элькади. По его словам, Египет продолжает оставаться привлекательным направлением для туристов из России, особенно в зимнее время, благодаря соотношению цены и качества туристических услуг. Туристический поток из России в Египет по итогам наступившего года может увеличиться на 10-15%, однако на окончательную динамику может повлиять целый ряд факторов, в том числе курс валют и стоимость авиаперелета, заявил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Элькади также отметил, что несмотря на конфликт в секторе Газа, туристам безопасно посещать Синайский полуостров и популярный курорт Шарм-эш-Шейх."Очень безопасно, все защищено. Каждую неделю Шарм-эш-Шейх посещают шестьдесят тысяч туристов со всего мира. Только из России с января по февраль к нам приехали сто пятьдесят тысяч человек", - сказал он.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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египет

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туризм, египет