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Украину ждут непростые месяцы, заявил экс-глава МИД страны

Украину ждут непростые месяцы, заявил экс-глава МИД страны - 31.03.2024, ПРАЙМ

Украину ждут непростые месяцы, заявил экс-глава МИД страны

На фоне задержки западной военной помощи ближайшие четыре месяца станут для Украины непростыми и определяющими, с этим связаны и массовые кадровые перестановки, | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T09:46+0300

2024-03-31T09:46+0300

2024-03-31T09:47+0300

политика

украина

увольнение

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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. На фоне задержки западной военной помощи ближайшие четыре месяца станут для Украины непростыми и определяющими, с этим связаны и массовые кадровые перестановки, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.Накануне украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский уволил первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира из-за его бегства из Киева в начале специальной военной операции России. Ранее Зеленский уволил своих советников — Олега Устенко, Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого, Алену Вербицкую и Наталью Пушкареву. "Прекрасно знаем, что ближайшие плюс-минус четыре месяца могут стать если не критическими, то во многом определяющими… Действительно ближайшие месяцы будут непростыми", — заявил Климкин в эфире телеканала "Рада". Он считает, что сложности в стране связаны с задержкой военной помощи со стороны Запада. При этом Климкин назвал ближайшие события "новым этапом войны", для которого Украине нужна новая персональная команда, "и последние кадровые изменения в стране являются частью этой истории". Ранее сообщалось, что Зеленский заявил телеканалу CBS News, что украинская армия не готова к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии, а главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявлял, что ситуация на поле боя сложная и требует от украинских военных максимального напряжения сил.

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украина, увольнение