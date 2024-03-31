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В Минпромторге заявили об успехах Минска и Москвы в совместных проектах

В Минпромторге заявили об успехах Минска и Москвы в совместных проектах - 31.03.2024, ПРАЙМ

В Минпромторге заявили об успехах Минска и Москвы в совместных проектах

Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что Москва и Минск достигли успехов в развитии кооперационных... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T22:39+0300

2024-03-31T22:39+0300

2024-03-31T22:39+0300

россия

белоруссия

сотрудничество

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МИНСК, 31 мар – ПРАЙМ. Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что Москва и Минск достигли успехов в развитии кооперационных связей и реализации совместных проектов в сфере промышленности. "Нам удалось добиться хороших успехов в развитии совместных проектов, усилении кооперационных связей. Сейчас это уже не десятки, а сотни кооперационных связей между нашими предприятиями. Причем не только с точки зрения взаимной поставки компонентов, сырья, материалов, агрегатов, оборудования, но и создания, я бы даже сказал, не импортозамещающих производств, а производств, которые дают нам возможность добиваться технологической независимости", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье. "То есть мы не просто что-то разобрали, скопировали и произвели, чтобы не зависеть от кого-то, а там уже ушли вперед, - мы сейчас создаем продукцию, которая будет нам давать конкретные преимущества", - подчеркнул представитель Минпромторга. Говоря о согласованных 25 паспортах совместных импортозамещающих проектов в промышленности, он рассказал, что это проекты в различных отраслях, в частности в сфере энергетического машиностроения, микро- и радиоэлектроники, автопрома, сельхозмашиностроения, фармацевтики, на сумму более 80 миллиардов рублей, которые выделяются из средств российского госкредита. По словам российского чиновника, в основном объекты в рамках этих проектов будут создаваться на территории Белоруссии, но не только: например, в сфере микроэлектроники запланировано создание объекта в Московской области. Он особо выделил проекты в станкостроении и микроэлектроники, в которых участвуют белорусские предприятия "Интеграл" и "Планар", в рамках их реализации планируется производство изделий электронной компонентной базы и фотошаблонов. Евтухов также обратил внимание, что теперь в Союзном государстве нет разделения на белорусский и российский промышленный товар, а есть союзный, с равными правами в доступе к госзакупкам и мерам поддержки. В ноябре 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для начала финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже минпром Белоруссии сообщал, что прорабатываются дополнительные импортозамещающие проекты для их возможного финансирования за счет российского кредита.

https://1prime.ru/20240326/lukashenko-846710835.html

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россия, белоруссия, сотрудничество