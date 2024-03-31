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"Золотая виза" в Греции подорожала с 31 марта, сообщили СМИ

"Золотая виза" в Греции подорожала с 31 марта, сообщили СМИ - 31.03.2024, ПРАЙМ

"Золотая виза" в Греции подорожала с 31 марта, сообщили СМИ

В Греции с 31 марта вступило в силу решение о повышении минимальной стоимости "Золотой визы" для иностранных инвесторов до 800 тысяч евро — в крупных городах и... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T05:52+0300

2024-03-31T05:52+0300

2024-03-31T05:52+0300

экономика

греция

золотая виза

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АФИНЫ, 31 мар - ПРАЙМ. В Греции с 31 марта вступило в силу решение о повышении минимальной стоимости "Золотой визы" для иностранных инвесторов до 800 тысяч евро — в крупных городах и на островах и до 400 тысяч евро — в остальных частях страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости.Отмечается, что стоимость "Золотой визы" уже повышали в два раза полтора года назад. В сентябре 2022 года премьер-министр Кириакос Мицотакис сообщал, что лимит инвестиций для выдачи вида на жительство Golden Visa будет повышен с 250 тысяч до 500 тысяч евро в районах с дорогим жильем и останется на уровне 250 тысяч евро в районах с низким спросом на жилье и низкой арендной платой. По данным греческих властей, инвестиции в "Золотую визу" будут направлены на покупку дорогой недвижимости, не конкурирующей со средней квартирой или домом, которые снимает греческая семья. "Правила направлены на увеличение предложения жилья для долгосрочной аренды и устранения влияния "Золотой визы" на стоимость жилья, сохраняя при этом стимулы для привлечения инвестиционного капитала в страну и развития рынка недвижимости", — пояснили в Минфине Греции. Ведомство опубликовало условия предоставления пятилетнего ВНЖ гражданам третьих стран, которые применяются с 31 марта 2024 года. Так, в столичном регионе Аттика, в Салониках, на Миконосе и Санторини, а также на островах с населением более 3100 жителей стоимость недвижимости, которой должен владеть инвестор, увеличивается до 800 тысяч евро. В остальной части страны стоимость недвижимости составляет 400 тысяч евро. При этом инвестиции должны быть сделаны в один объект недвижимости, а не в несколько объектов меньшей стоимости, площадью не менее 120 квадратных метров. Разрешается приобретение доли недвижимости в безраздельной совместной собственности, минимальная стоимость которой составляет соответственно 800 тысяч и 400 тысяч евро. Для зданий, используемых в настоящее время не по назначению и переоборудованных под жилые помещения, минимальная сумма инвестиций составляет 250 тысяч евро. Изменение вида использования должно быть завершено до подачи заявления на получение вида на жительство. Лимит на уровне 250 тысяч евро установлен также, если речь идет об инвестициях в здание, внесенное в список памятников архитектуры и подлежащее реставрации. "Согласно условиям, Золотую визу" можно будет продлевать на сроки в пять лет, пока недвижимость остается в собственности инвестора. Если инвестор продает недвижимость, то его вид на жительство аннулируется, и покупатель получает право на получение вида на жительство. Купленное жилье можно сдавать в долгосрочную аренду, но не разрешается сдавать в краткосрочную аренду, а в случае переоборудования в жилое помещение также запрещается его использование в качестве штаб-квартиры или филиала компании. В случае нарушения вид на жительство аннулируется и налагается штраф в размере 50 тысяч евро. Помимо покупки недвижимости, граждане третьих стран могут получить вид на жительство, заключив долгосрочный договор на предоставление комплекса туристских объектов или договор таймшера на туристические объекты, соответствующей стоимости для каждого региона (800 тысяч евро в Аттике и других престижных районах и 400 тысяч евро в остальной части страны), сообщил Минфин Греции.

https://1prime.ru/20240322/846580217.html

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греция, золотая виза