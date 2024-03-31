https://1prime.ru/20240331/vliyanie-846904339.html

Эксперты оценили влияние денежно-кредитной политики США на финрынки мира

Эксперты оценили влияние денежно-кредитной политики США на финрынки мира - 31.03.2024, ПРАЙМ

Эксперты оценили влияние денежно-кредитной политики США на финрынки мира

Жесткая денежно-кредитная политика США оказала значительное побочное воздействие на мировые финансовые рынки и привела к исторически беспрецедентной разнице в... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T17:07+0300

2024-03-31T17:07+0300

2024-03-31T17:10+0300

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg

ПЕКИН, 31 мар — ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика США оказала значительное побочное воздействие на мировые финансовые рынки и привела к исторически беспрецедентной разнице в доходности между Китаем и США, говорится в докладе, совместно разработанном исследователями Китая, России, США и Канады. Доклад "Капитализация процентов: высококачественное развитие Китая и прогноз на 2035 год" был совместно разработан исследователями Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете, Центра китайско-американского сотрудничества при Денверском университете, общероссийской общественной организации "Вольное экономическое общество России", Группы геополитических и экономических исследований при канадском Манитобском университете, Экономическим и культурным советом Индии и Китая. Презентация доклада состоялась 31 марта в Китайском народном университете. "Крутая траектория денежно-кредитной политики США оказала значительное побочное воздействие на мировые финансовые рынки, особенно на развивающиеся страны", - пишут авторы доклада. Отмечается, что с марта 2022 года по июль 2023 года Федеральная резервная система США повышала процентные ставки 11 раз подряд, "что привело к исторически беспрецедентной разнице в доходности между Китаем и США". "Сочетание сильных неблагоприятных внешних факторов, пика роста численности населения в стране и таких проблем, как стагнация крупных традиционных отраслей промышленности и растущая ограниченность экологических ресурсов, поставили экономику Китая перед беспрецедентными вызовами, с которыми она не сталкивалась последние десятилетия", - говорится в докладе. Авторы отмечают, что эти факторы существенно повлияли на психологические ожидания молодого поколения, которое десятилетиями получало высокие дивиденды от экономического роста.

https://1prime.ru/20240331/ssha-846903676.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша