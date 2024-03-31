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Эксперты оценили влияние денежно-кредитной политики США на финрынки мира - 31.03.2024, ПРАЙМ
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Эксперты оценили влияние денежно-кредитной политики США на финрынки мира
Эксперты оценили влияние денежно-кредитной политики США на финрынки мира - 31.03.2024, ПРАЙМ
Эксперты оценили влияние денежно-кредитной политики США на финрынки мира
Жесткая денежно-кредитная политика США оказала значительное побочное воздействие на мировые финансовые рынки и привела к исторически беспрецедентной разнице в... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T17:07+0300
2024-03-31T17:10+0300
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ПЕКИН, 31 мар — ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика США оказала значительное побочное воздействие на мировые финансовые рынки и привела к исторически беспрецедентной разнице в доходности между Китаем и США, говорится в докладе, совместно разработанном исследователями Китая, России, США и Канады. Доклад "Капитализация процентов: высококачественное развитие Китая и прогноз на 2035 год" был совместно разработан исследователями Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете, Центра китайско-американского сотрудничества при Денверском университете, общероссийской общественной организации "Вольное экономическое общество России", Группы геополитических и экономических исследований при канадском Манитобском университете, Экономическим и культурным советом Индии и Китая. Презентация доклада состоялась 31 марта в Китайском народном университете. "Крутая траектория денежно-кредитной политики США оказала значительное побочное воздействие на мировые финансовые рынки, особенно на развивающиеся страны", - пишут авторы доклада. Отмечается, что с марта 2022 года по июль 2023 года Федеральная резервная система США повышала процентные ставки 11 раз подряд, "что привело к исторически беспрецедентной разнице в доходности между Китаем и США". "Сочетание сильных неблагоприятных внешних факторов, пика роста численности населения в стране и таких проблем, как стагнация крупных традиционных отраслей промышленности и растущая ограниченность экологических ресурсов, поставили экономику Китая перед беспрецедентными вызовами, с которыми она не сталкивалась последние десятилетия", - говорится в докладе. Авторы отмечают, что эти факторы существенно повлияли на психологические ожидания молодого поколения, которое десятилетиями получало высокие дивиденды от экономического роста.
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США
17:07 31.03.2024 (обновлено: 17:10 31.03.2024)
 
Эксперты оценили влияние денежно-кредитной политики США на финрынки мира

Эксперты: жесткая денежно-кредитная политика США оказала побочное влияние финрынки мира

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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ПЕКИН, 31 мар — ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика США оказала значительное побочное воздействие на мировые финансовые рынки и привела к исторически беспрецедентной разнице в доходности между Китаем и США, говорится в докладе, совместно разработанном исследователями Китая, России, США и Канады.
Доклад "Капитализация процентов: высококачественное развитие Китая и прогноз на 2035 год" был совместно разработан исследователями Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете, Центра китайско-американского сотрудничества при Денверском университете, общероссийской общественной организации "Вольное экономическое общество России", Группы геополитических и экономических исследований при канадском Манитобском университете, Экономическим и культурным советом Индии и Китая. Презентация доклада состоялась 31 марта в Китайском народном университете.
"Крутая траектория денежно-кредитной политики США оказала значительное побочное воздействие на мировые финансовые рынки, особенно на развивающиеся страны", - пишут авторы доклада.
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Отмечается, что с марта 2022 года по июль 2023 года Федеральная резервная система США повышала процентные ставки 11 раз подряд, "что привело к исторически беспрецедентной разнице в доходности между Китаем и США".
"Сочетание сильных неблагоприятных внешних факторов, пика роста численности населения в стране и таких проблем, как стагнация крупных традиционных отраслей промышленности и растущая ограниченность экологических ресурсов, поставили экономику Китая перед беспрецедентными вызовами, с которыми она не сталкивалась последние десятилетия", - говорится в докладе.
Авторы отмечают, что эти факторы существенно повлияли на психологические ожидания молодого поколения, которое десятилетиями получало высокие дивиденды от экономического роста.
 
США
 
 
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