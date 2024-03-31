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В Генпрокуратуре рассказали о жалобах на нарушения прав участников СВО - 31.03.2024, ПРАЙМ
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В Генпрокуратуре рассказали о жалобах на нарушения прав участников СВО
В Генпрокуратуре рассказали о жалобах на нарушения прав участников СВО - 31.03.2024, ПРАЙМ
В Генпрокуратуре рассказали о жалобах на нарушения прав участников СВО
Наблюдается много обращений о нарушении прав участников СВО, а именно по задержке с выплатами после ранений, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов. | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T14:36+0300
2024-03-31T14:36+0300
выплаты
сво
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Наблюдается много обращений о нарушении прав участников СВО, а именно по задержке с выплатами после ранений, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов."К сожалению, нам поступают сигналы о нарушении прав участников СВО, членов их семей, близких родственников. Этих сигналов немало. Первоначально были обращения о нарушениях, связанных с недостатком обмундирования или невыплаты денежного довольствия. В последнее время поступает много обращений по задержке с выплатами по ранениям, в связи с присвоением государственных наград", — отметил Краснов в интервью журналисту Павлу Зарубину.Он добавил, что с каждым случаем ведомство реагирует в оперативном порядке.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату пяти миллионов рублей в случае гибели гражданского персонала ВС России, федеральных органов, силовых структур на СВО.
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выплаты, сво
ВЫПЛАТЫ, СВО
14:36 31.03.2024
 
В Генпрокуратуре рассказали о жалобах на нарушения прав участников СВО

Краснов: в ГП поступают жалобы на задержку зарплат и нарушения прав бойцов СВО

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Наблюдается много обращений о нарушении прав участников СВО, а именно по задержке с выплатами после ранений, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.
"К сожалению, нам поступают сигналы о нарушении прав участников СВО, членов их семей, близких родственников. Этих сигналов немало. Первоначально были обращения о нарушениях, связанных с недостатком обмундирования или невыплаты денежного довольствия. В последнее время поступает много обращений по задержке с выплатами по ранениям, в связи с присвоением государственных наград", — отметил Краснов в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Генпрокурор РФ И. Краснов - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
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26 марта, 14:24
Он добавил, что с каждым случаем ведомство реагирует в оперативном порядке.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату пяти миллионов рублей в случае гибели гражданского персонала ВС России, федеральных органов, силовых структур на СВО.
 
ВЫПЛАТЫСВО
 
 
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