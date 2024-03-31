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В Генпрокуратуре рассказали о жалобах на нарушения прав участников СВО

В Генпрокуратуре рассказали о жалобах на нарушения прав участников СВО - 31.03.2024, ПРАЙМ

В Генпрокуратуре рассказали о жалобах на нарушения прав участников СВО

Наблюдается много обращений о нарушении прав участников СВО, а именно по задержке с выплатами после ранений, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов. | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T14:36+0300

2024-03-31T14:36+0300

2024-03-31T14:36+0300

выплаты

сво

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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Наблюдается много обращений о нарушении прав участников СВО, а именно по задержке с выплатами после ранений, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов."К сожалению, нам поступают сигналы о нарушении прав участников СВО, членов их семей, близких родственников. Этих сигналов немало. Первоначально были обращения о нарушениях, связанных с недостатком обмундирования или невыплаты денежного довольствия. В последнее время поступает много обращений по задержке с выплатами по ранениям, в связи с присвоением государственных наград", — отметил Краснов в интервью журналисту Павлу Зарубину.Он добавил, что с каждым случаем ведомство реагирует в оперативном порядке.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату пяти миллионов рублей в случае гибели гражданского персонала ВС России, федеральных органов, силовых структур на СВО.

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выплаты, сво