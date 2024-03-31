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Большинство японцев обеспокоены своей финансовой ситуацией, сообщили СМИ

Большинство японцев обеспокоены своей финансовой ситуацией, сообщили СМИ - 31.03.2024, ПРАЙМ

Большинство японцев обеспокоены своей финансовой ситуацией, сообщили СМИ

Рекордные 63,2% японцев испытывают беспокойство относительно своей финансовой стабильности и негативно видят свое будущее, сообщает агентство Киодо со ссылкой... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T07:45+0300

2024-03-31T07:45+0300

2024-03-31T07:45+0300

экономика

япония

экономика японии

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ТОКИО, 31 мар - ПРАЙМ. Рекордные 63,2% японцев испытывают беспокойство относительно своей финансовой стабильности и негативно видят свое будущее, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные исследования общественного мнения, проведенное правительством Японии. Опрос был проведен путем почтовой рассылки лицам старше 18 лет. Всего было отправлено 3 тысячи писем, ответы дали 57,1% получателей. При этом данных о том, когда именно проводилось исследование, агентство не приводит. В частности, 28,6% респондентов заявили, что испытывают трудности в воспитании детей, еще 28,2% считают, что нынешняя ситуация в стране не позволяет молодому поколению стать независимыми. Кроме этого, 25,8% ответивших пожаловались на среду, в которой они работают. Вместе с этим, чуть более 25% респондентов считают, что в Японии улучшается качество медицинских услуг.

https://1prime.ru/20240327/japan-846734853.html

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япония, экономика японии