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Большинство японцев обеспокоены своей финансовой ситуацией, сообщили СМИ - 31.03.2024, ПРАЙМ
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Большинство японцев обеспокоены своей финансовой ситуацией, сообщили СМИ
Большинство японцев обеспокоены своей финансовой ситуацией, сообщили СМИ - 31.03.2024, ПРАЙМ
Большинство японцев обеспокоены своей финансовой ситуацией, сообщили СМИ
Рекордные 63,2% японцев испытывают беспокойство относительно своей финансовой стабильности и негативно видят свое будущее, сообщает агентство Киодо со ссылкой... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T07:45+0300
2024-03-31T07:45+0300
экономика
япония
экономика японии
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ТОКИО, 31 мар - ПРАЙМ. Рекордные 63,2% японцев испытывают беспокойство относительно своей финансовой стабильности и негативно видят свое будущее, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные исследования общественного мнения, проведенное правительством Японии. Опрос был проведен путем почтовой рассылки лицам старше 18 лет. Всего было отправлено 3 тысячи писем, ответы дали 57,1% получателей. При этом данных о том, когда именно проводилось исследование, агентство не приводит. В частности, 28,6% респондентов заявили, что испытывают трудности в воспитании детей, еще 28,2% считают, что нынешняя ситуация в стране не позволяет молодому поколению стать независимыми. Кроме этого, 25,8% ответивших пожаловались на среду, в которой они работают. Вместе с этим, чуть более 25% респондентов считают, что в Японии улучшается качество медицинских услуг.
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япония, экономика японии
Экономика, ЯПОНИЯ, экономика Японии
07:45 31.03.2024
 
Большинство японцев обеспокоены своей финансовой ситуацией, сообщили СМИ

Kyodo: более 63% японцев обеспокоены своей финансовой ситуацией и видят будущее негативно

© Unsplash/AXP PhotographyТокио, Япония
Токио, Япония
© Unsplash/AXP Photography
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ТОКИО, 31 мар - ПРАЙМ. Рекордные 63,2% японцев испытывают беспокойство относительно своей финансовой стабильности и негативно видят свое будущее, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные исследования общественного мнения, проведенное правительством Японии.
Опрос был проведен путем почтовой рассылки лицам старше 18 лет. Всего было отправлено 3 тысячи писем, ответы дали 57,1% получателей. При этом данных о том, когда именно проводилось исследование, агентство не приводит.
В частности, 28,6% респондентов заявили, что испытывают трудности в воспитании детей, еще 28,2% считают, что нынешняя ситуация в стране не позволяет молодому поколению стать независимыми. Кроме этого, 25,8% ответивших пожаловались на среду, в которой они работают.
Вместе с этим, чуть более 25% респондентов считают, что в Японии улучшается качество медицинских услуг.
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