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В Дагестане во время КТО задержали троих террористов - 31.03.2024, ПРАЙМ
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В Дагестане во время КТО задержали троих террористов
В Дагестане во время КТО задержали троих террористов - 31.03.2024, ПРАЙМ
В Дагестане во время КТО задержали троих террористов
В Дагестане во время проведения контртеррористической операции (КТО) задержали троих преступников, планировавших совершить террористические преступления. Об... | 31.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-31T10:15+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. В Дагестане во время проведения контртеррористической операции (КТО) задержали троих преступников, планировавших совершить террористические преступления. Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК). В воскресенье утром комитет сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников введен правовой режим КТО. Источник в силовых структурах республики сообщал РИА Новости, что двоих террористов заблокировали в квартире в одном из домов Каспийска. "В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности", — сказано в сообщении НАК. Также уточняется, что при осмотре мест задержания были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.По данным НАК, острадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет."Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Продолжается проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий", — говорится в сообщении.Позднее корреспондент РИА Новости сообщил, что силовики завершили операцию в доме в Каспийске. Жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. Один из них рассказал агентству, что людей вывели примерно в 6 утра (мск) и первое время запретили покидать территорию двора.
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режим кто
Происшествия, режим КТО
10:15 31.03.2024 (обновлено: 11:20 31.03.2024)
 
В Дагестане во время КТО задержали троих террористов

НАК: в Дагестане в ходе контртеррористической операции задержали троих террористов

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. В Дагестане во время проведения контртеррористической операции (КТО) задержали троих преступников, планировавших совершить террористические преступления. Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).
В воскресенье утром комитет сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников введен правовой режим КТО. Источник в силовых структурах республики сообщал РИА Новости, что двоих террористов заблокировали в квартире в одном из домов Каспийска.
"В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности", — сказано в сообщении НАК.
Также уточняется, что при осмотре мест задержания были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.
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По данным НАК, острадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.
"Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Продолжается проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий", — говорится в сообщении.
Позднее корреспондент РИА Новости сообщил, что силовики завершили операцию в доме в Каспийске. Жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. Один из них рассказал агентству, что людей вывели примерно в 6 утра (мск) и первое время запретили покидать территорию двора.
 
Происшествиярежим КТО
 
 
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