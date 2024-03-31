https://1prime.ru/20240331/zaderzhanie-846899787.html

В Дагестане во время КТО задержали троих террористов

В Дагестане во время КТО задержали троих террористов - 31.03.2024, ПРАЙМ

В Дагестане во время КТО задержали троих террористов

В Дагестане во время проведения контртеррористической операции (КТО) задержали троих преступников, планировавших совершить террористические преступления. Об... | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T10:15+0300

2024-03-31T10:15+0300

2024-03-31T11:20+0300

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. В Дагестане во время проведения контртеррористической операции (КТО) задержали троих преступников, планировавших совершить террористические преступления. Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК). В воскресенье утром комитет сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников введен правовой режим КТО. Источник в силовых структурах республики сообщал РИА Новости, что двоих террористов заблокировали в квартире в одном из домов Каспийска. "В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности", — сказано в сообщении НАК. Также уточняется, что при осмотре мест задержания были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.По данным НАК, острадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет."Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Продолжается проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий", — говорится в сообщении.Позднее корреспондент РИА Новости сообщил, что силовики завершили операцию в доме в Каспийске. Жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. Один из них рассказал агентству, что людей вывели примерно в 6 утра (мск) и первое время запретили покидать территорию двора.

https://1prime.ru/20240331/gorod-846897894.html

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режим кто