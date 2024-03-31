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США могут запретить Венесуэле рассчитываться за нефть в долларах, пишут СМИ

США могут запретить Венесуэле рассчитываться за нефть в долларах, пишут СМИ - 31.03.2024, ПРАЙМ

США могут запретить Венесуэле рассчитываться за нефть в долларах, пишут СМИ

Администрация президента США Джо Байдена не планирует вводить повторно запрет на торговлю венесуэльской нефтью, однако может запретить вести расчеты в долларах, | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T08:31+0300

2024-03-31T08:31+0300

2024-03-31T08:33+0300

экономика

поставки нефти

венесуэла

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена не планирует вводить повторно запрет на торговлю венесуэльской нефтью, однако может запретить вести расчеты в долларах, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Газета Wall Street Journal ранее писала, что администрация США склоняется к тому, чтобы не вводить повторно санкции в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы, несмотря на озвученные ранее угрозы пойти на такой шаг. "Согласно одному из предложений, представленных на рассмотрение, министерство финансов (США - ред.) введет новый режим санкций, позволяющий Венесуэле продолжить продавать сырую нефть международным покупателям, но не за доллары США", - говорится в материале Washington Post. Как сообщил собеседник издания, Венесуэла будет получать оплату в своей национальной валюте, в боливарах, при этом платежи будут оформляться в виде списаний с государственного долга страны или в виде бартерных соглашений, в рамках которых в обмен на нефть страна будет получать разбавители, бензин или дизельное топливо. Источник издания отметил, что именно этот сценарий "наиболее вероятен". Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил РИА Новости, что пока нет уверенности, что США продлят смягчение санкций против нефти Венесуэлы после апреля, так как республика довольно агрессивна в борьбе с Гайаной за спорный участок с запасами "черного золота". Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается более 100 лет. Территориальный конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году месторождений, содержащих как минимум 10 миллиардов баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.

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поставки нефти, венесуэла