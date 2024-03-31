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Россиянам рассказали, кому повысят зарплаты в апреле

Россиянам рассказали, кому повысят зарплаты в апреле - 31.03.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, кому повысят зарплаты в апреле

Рост зарплат с 1 апреля ожидает жителей РФ, которые трудятся в медицине в малых городах, райцентрах и селах. Об этом сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T06:03+0300

2024-03-31T06:03+0300

2024-03-31T06:03+0300

экономика

россияне

повышение зарплаты

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Рост зарплат с 1 апреля ожидает жителей РФ, которые трудятся в медицине в малых городах, райцентрах и селах. Об этом сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Согласно поручению президента России Владимира Путина, правительство РФ увеличило ежемесячные выплаты медработникам в малых городах, районных центрах и селах в зависимости от числа жителей населенных пунктов с 1 марта этого года. Россияне начнут получать этивыплаты за март с 1 апреля. "Сейчас правительством принято решение о социальных выплатах медработникам, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах. Размер выплат зависит от численности проживающих в населённых пунктах. Такая поддержка очень важна, поскольку заработные платы медицинских работников в таких населенных пунктах очень низкие, а дефицит персонала приобретает уже критические значения", —заявила Иванова-Швец. В городах, где проживает от 50 тысяч до 100 тысяч людей, врачи начнут дополнительно получать 29 тысяч рублей, персонал среднего звена — 13 тысяч рублей, а в населенных пунктах, где менее 50 тысяч жителей, ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей, а для медицинских работников среднего звена — 30 тысяч рублей. С 1 апреля также вырастет окладная часть заработной платы всех медработников до 50%. Согласно сайту кабмина, изменения для реализации этого решения внесены в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи и утверждены. Минимум половина фондов заработной платы медицинских организаций будет направляться на оклады.

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россияне, повышение зарплаты