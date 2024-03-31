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В Махачкале и Каспийске сняли режим контртеррористической операции

В Махачкале и Каспийске сняли режим контртеррористической операции - 31.03.2024, ПРАЙМ

В Махачкале и Каспийске сняли режим контртеррористической операции

В Махачкале и Каспийске отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале. | 31.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-31T12:53+0300

2024-03-31T12:53+0300

2024-03-31T12:56+0300

происшествия

махачкала

каспийск

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МАХАЧКАЛА, 31 мар - ПРАЙМ. В Махачкале и Каспийске отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале. "В 12.00 режим контртеррористической операции (КТО) в Ленинском, Советском районах Махачкалы и в Каспийске прекращен", – написал он, ссылаясь на оперштаб в Дагестане.Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что задержанные террористы были выявлены в рамках усиления безопасности после теракта в подмосковном "Крокус сити холле"."Я хочу поблагодарить все ответственные службы за блестяще проведенную операцию… Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье", – написал он в своем Telegram-канале.Он добавил, что задержанные планировали теракты на территории республики."Трое подозреваемых задержаны. Изъятое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство указывают на возможное планирование задержанными террористических преступлений на территории нашей республики", – сообщил Меликов.В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен режим КТО.Позднее НАК сообщил о задержании трех бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали.

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махачкала, каспийск