Новый месяц - новый максимум. Апрель принесет рекорды на рынок
Новый месяц - новый максимум. Апрель принесет рекорды на рынок - 01.04.2024, ПРАЙМ
Новый месяц - новый максимум. Апрель принесет рекорды на рынок
В марте индекс Мосбиржи прибавил 2,4%, а рубль ослаб на 1,5%. Может показаться, что ослабление рубля и вызвало подъем рынка, но это не так. Для акций было много | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T09:51+0300
2024-04-01T09:51+0300
2024-04-01T09:51+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В марте индекс Мосбиржи прибавил 2,4%, а рубль ослаб на 1,5%. Может показаться, что ослабление рубля и вызвало подъем рынка, но это не так. Для акций было много других позитивных факторов — ожидания дивидендов, бум IPO, редомициляция корпораций и достижение ключевой ставкой ЦБ своего пика с перспективой послабления ДКП. А рубль потерял совсем уж немного, если оценивать факторы жесткой геополитики.В апреле индекс Мосбиржи ожидаем на новом годовом и двухлетнем максимуме. Ориентир 3340 п. даже уже не вопрос, до пика менее трети процента. Таргет на 2024 г. прежний — выше 3600 п. В лидерах весь предыдущий месяц были бумаги ИТ-компаний, в этом месяце акции банков могут начать их догонять — делаем ставку на Сбер, ВТБ и ТКС Холдинг.А рубль наверняка останется с пониженной волатильностью на фоне политики ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров. Доллар сохранится в многомесячном диапазоне с верхней границей 93,5 и потенциалом локального ослабления поближе к 90.
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В марте индекс Мосбиржи прибавил 2,4%, а рубль ослаб на 1,5%. Может показаться, что ослабление рубля и вызвало подъем рынка, но это не так. Для акций было много других позитивных факторов — ожидания дивидендов, бум IPO, редомициляция корпораций и достижение ключевой ставкой ЦБ своего пика с перспективой послабления ДКП. А рубль потерял совсем уж немного, если оценивать факторы жесткой геополитики.
В апреле индекс Мосбиржи ожидаем на новом годовом и двухлетнем максимуме. Ориентир 3340 п. даже уже не вопрос, до пика менее трети процента. Таргет на 2024 г. прежний — выше 3600 п. В лидерах весь предыдущий месяц были бумаги ИТ-компаний, в этом месяце акции банков могут начать их догонять — делаем ставку на Сбер, ВТБ и ТКС Холдинг.
А рубль наверняка останется с пониженной волатильностью на фоне политики ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров. Доллар сохранится в многомесячном диапазоне с верхней границей 93,5 и потенциалом локального ослабления поближе к 90.
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