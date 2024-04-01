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Новый месяц - новый максимум. Апрель принесет рекорды на рынок - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Новый месяц - новый максимум. Апрель принесет рекорды на рынок
Новый месяц - новый максимум. Апрель принесет рекорды на рынок - 01.04.2024, ПРАЙМ
Новый месяц - новый максимум. Апрель принесет рекорды на рынок
В марте индекс Мосбиржи прибавил 2,4%, а рубль ослаб на 1,5%. Может показаться, что ослабление рубля и вызвало подъем рынка, но это не так. Для акций было много | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T09:51+0300
2024-04-01T09:51+0300
мнения аналитиков
курсы валют
акции
индекс мосбиржи
?1711954297
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В марте индекс Мосбиржи прибавил 2,4%, а рубль ослаб на 1,5%. Может показаться, что ослабление рубля и вызвало подъем рынка, но это не так. Для акций было много других позитивных факторов — ожидания дивидендов, бум IPO, редомициляция корпораций и достижение ключевой ставкой ЦБ своего пика с перспективой послабления ДКП. А рубль потерял совсем уж немного, если оценивать факторы жесткой геополитики.В апреле индекс Мосбиржи ожидаем на новом годовом и двухлетнем максимуме. Ориентир 3340 п. даже уже не вопрос, до пика менее трети процента. Таргет на 2024 г. прежний — выше 3600 п. В лидерах весь предыдущий месяц были бумаги ИТ-компаний, в этом месяце акции банков могут начать их догонять — делаем ставку на Сбер, ВТБ и ТКС Холдинг.А рубль наверняка останется с пониженной волатильностью на фоне политики ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров. Доллар сохранится в многомесячном диапазоне с верхней границей 93,5 и потенциалом локального ослабления поближе к 90.
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192
40
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40
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5
4.7
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192
40
192
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мнения аналитиков, курсы валют, акции, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Курсы валют, Акции, индекс Мосбиржи
09:51 01.04.2024
 

Новый месяц - новый максимум. Апрель принесет рекорды на рынок

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В марте индекс Мосбиржи прибавил 2,4%, а рубль ослаб на 1,5%. Может показаться, что ослабление рубля и вызвало подъем рынка, но это не так. Для акций было много других позитивных факторов — ожидания дивидендов, бум IPO, редомициляция корпораций и достижение ключевой ставкой ЦБ своего пика с перспективой послабления ДКП. А рубль потерял совсем уж немного, если оценивать факторы жесткой геополитики.
В апреле индекс Мосбиржи ожидаем на новом годовом и двухлетнем максимуме. Ориентир 3340 п. даже уже не вопрос, до пика менее трети процента. Таргет на 2024 г. прежний — выше 3600 п. В лидерах весь предыдущий месяц были бумаги ИТ-компаний, в этом месяце акции банков могут начать их догонять — делаем ставку на Сбер, ВТБ и ТКС Холдинг.
А рубль наверняка останется с пониженной волатильностью на фоне политики ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров. Доллар сохранится в многомесячном диапазоне с верхней границей 93,5 и потенциалом локального ослабления поближе к 90.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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