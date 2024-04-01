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СВР раскрыла, чем Киев пользуется при организации атак на Россию
СВР раскрыла, чем Киев пользуется при организации атак на Россию - 01.04.2024, ПРАЙМ
СВР раскрыла, чем Киев пользуется при организации атак на Россию
Киев для организации атак на Россию применяет информацию с американских спутников, отмечает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T14:43+0300
2024-04-01T14:43+0300
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Киев для организации атак на Россию применяет информацию с американских спутников, отмечает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."Убийство мирных людей в Подмосковье (в "Крокус сити холле" - ред.) - прямой "родственник" массированных ракетных обстрелов и атак ДРГ в Курской и Белгородской областях. При этом поступающие в Службу данные свидетельствуют о том, что при организации нападений украинцы активно пользуются спутниковой информацией, предоставляемой им американской разведкой", — указывается в публикации.Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 144 человека. Власти Белгородской области, начиная с 30 декабря 2023 года, практически каждый день публиковали предупреждения жителям о ракетной опасности. С 10 марта случаи обстрела украинской стороной в регионе участились. Число атак ВСУ на Курскую область также возросло.
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россия, украина, теракт
СВР раскрыла, чем Киев пользуется при организации атак на Россию
СВР: при организации атак на Россию Киев активно пользуется спутниковой информацией от США
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Киев для организации атак на Россию применяет информацию с американских спутников, отмечает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Убийство мирных людей в Подмосковье (в "Крокус сити холле" - ред.) - прямой "родственник" массированных ракетных обстрелов и атак ДРГ в Курской и Белгородской областях. При этом поступающие в Службу данные свидетельствуют о том, что при организации нападений украинцы активно пользуются спутниковой информацией, предоставляемой им американской разведкой", — указывается в публикации.
Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 144 человека.
Власти Белгородской области, начиная с 30 декабря 2023 года, практически каждый день публиковали предупреждения жителям о ракетной опасности. С 10 марта случаи обстрела украинской стороной в регионе участились. Число атак ВСУ на Курскую область также возросло.
СВР: США выгораживали Зеленского до того, как остыл пепел "Крокуса"