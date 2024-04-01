https://1prime.ru/20240401/kitay-846941212.html

"Одним ходом три пощечины": китайцы поддержали заявление России об Украине

"Одним ходом три пощечины": китайцы поддержали заявление России об Украине - 01.04.2024, ПРАЙМ

"Одним ходом три пощечины": китайцы поддержали заявление России об Украине

Министероство иностранных дел России призвало Киев немедленно выдать всех причастных к теракту в "Крокус Систи Холле", читатели китайского портала "Гуаньча"... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T15:11+0300

2024-04-01T15:11+0300

2024-04-01T15:13+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Министероство иностранных дел России призвало Киев немедленно выдать всех причастных к теракту в "Крокус Систи Холле", читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали требование Москвы.Теракт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта. ГУ МЧС по Московской области сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе 5 детей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram1 апреля российский МИД заявил о наличии украинского следа в теракте, сообщив об имеющихся доказательствах и потребовав Украину выдать преступников."Одним этим ходом Россия отвешивает пощечины трем сторонам: во-первых, Украине, — определяя ее как террористическое государство; во-вторых, Франции, заговаривающей об отправке войск [на Украину], — выходит, она поддерживает террористов; в-третьих, Соединенным Штатам — как стране, манипулирующей терроризмом. Россия как бы говорит: "Вашингтон, ты утверждаешь, что это не Киев, но я привожу доказательства, которые подтверждают: Украина — террористическое государство", - заявил читатель Добродетель доходит до совершенства.Другие комментаторы также восхитились "хитроумным ходом" России. Они поддержали решение Москвы и подчеркнули, что Украина причастна к теракту.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240401/polnomochiya-846923503.html

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китай, мид рф, россия, украина, мария захарова